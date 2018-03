Carlo Nesti: "Cosa mi convince, e non mi convince, di Conte"

Ricordando il biennio, il progetto di una Nazionale "affamata", come quella del primo anno di Conte nella Juve, è ammissibile. Occorrerà sapere "danzare" dal 3-5-2 al 4-4-2, sperando in un trio difensivo bianconero sano, puntando su Jorginho in regia, e riportando Eder-Pellè nelle condizioni di novembre. Non mi convince l'esclusione di Acerbi e Soriano, non mi sembrano tempi maturi per Benassi, e temo molto l'accantonamento di Insigne.