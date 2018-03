Carlo Nesti: "Fiorentina bella, Juve implacabile" ‎

‎

Avendo seguito la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb e Radio Sportiva, vi propongo commento e pagelle, con le variazioni da discutere nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

FIORENTINA

COMMENTO

Dopo molto tempo, una delle più brillanti versioni viola della stagione. Eppure, non bastano il 60% del possesso di palla, e 20 tiri, dei quali 7 nello specchio della porta, per avere ragione dei primi della classe. Bernardeschi inventa, e segna un gol da non annullare. Kalinic ritrova quella rete, della quale avrebbe avuto tanto bisogno la squadra, nei momenti-no. Il gioco è consistente, ma in certi casi occorrerebbe sveltire il tiro o il dribbling.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Non assegnato

VOTO: 7,5

Non assegnato

VOTO: 7

Bernardeschi

Kalinic

VOTO: 6,5

Alonso

Badelj

Borja Valero

Zarate

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Non assegnato

VOTO: 5

Non assegnato

JUVENTUS

COMMENTO

E' l'ora dei "pentacampioni", proprio sul campo di una delle rivali più agguerrite. Buffon appare semplicemente mostruoso, quando, ad un passo dai 40 anni, para 2 rigori in uno. La squadra conferma la capacità di scalare le marce, con disinvoltura sorprendente: rallenta, quando deve frenare, e accelera, quando deve velocizzare. Pogba firma il sesto assist, sugli ultimi 13 gol, e Mandzukic la quarta rete nelle ultime 5 partite.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Buffon

VOTO: 7,5

Non assegnato

VOTO: 7

Evra

Khedira

Mandzukic

Morata

Pogba

VOTO: 6,5

Non assegnato

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Bonucci

VOTO: 5

Non assegnato