Carlo Nesti: "Gli arbitri hanno rotto... Prima Juve danneggiata a Monaco, poi Toro danneggiato nel derby"

Basta! La classe arbitrale, spesso permalosa e presuntuosa, si arrenda, davanti alla tecnologia. Non se ne può più di "sudditanza psicologica", nei riguardi dei più ricchi, dei più grandi, e dei più furbi.

A Monaco, la Juventus l'ha pagata, perché si è trovata dinanzi uno dei più potenti club europei. Oggi non esistono più Gianni e Umberto Agnelli, e Andrea è un "bambino", come Dybala. Inoltre, la Federcalcio è ridicola, e da anni oggetto di ironie, come quando vai all'estero, e ti prendono ancora in giro per le manie sessuali di Berlusconi.

A Torino, invece, è stato il Torino a pagarla, perché si è trovato dinanzi uno dei più potenti club italiani. Annullato ingiustamente il 2-2 di Maxi Lopez. Cartellini rossi risparmiati ad Alex Sandro e Bonucci. Che i bianconeri siano più forti dei granata, lo sanno pure le formiche. Ma "anche le formiche, nel loro piccolo, si incazzano" (Gino e Michele).