Carlo Nesti - I voti del campionato - 8 Inter e Juventus, 6,5 Roma, 6 Napoli, 5,5 Fiorentina e Milan

La capolista Inter (8), finalmente, licenzia il suo cliché sparagnino, quello delle 8 vittorie su 16 partite per 1-0, e si scatena, contro l'Udinese, così come accadde contro il Frosinone.

Dietro i 4 gol, ci sono la riconciliazione di Icardi con le porte avversarie, l'imperforabilità di Handanovic, Miranda e Murillo, il magistero di Brozovic, e la classe di Ljajic.

La "parola d'ordine" della Juventus (8) è "rimonta", nel doppio senso di rimonta da 0-1 a 3-1 contro la Fiorentina, e di rimonta dal quattordicesimo posto al quarto in campionato.

Ora, l'Inter è a 6 punti, e Fiorentina e Napoli a 2, con 6 vittorie di fila, che lanciano in orbita il tridente: l'ex viola Cuadrado, Dybala con 8 reti, e Mandzukic con 4.

La squadra di Paulo Sousa (5,5) resta fedele a se stessa, visto che gioca anche in trasferta, a Torino, una gara propositiva, ma un solo tiro nello specchio non è da Fiorentina.

Il Napoli (6), per una volta, non può contare sullo straripante Higuain stagionale, per cui, pur provando con Hamsik, Mertens ed El Kaddouri, si imbatte in un muro.

Ed è la Roma (6,5) a identificarsi proprio nelle mille consonanti di Szczesny, sempre più lontano dalle vecchie perplessità, in una squadra che tocca solo 5 palloni nell'area altrui.

Il Milan (5,5), al secondo pareggio, si impantana nuovamente, Mihajlovic ha le sue ragioni nel contestare gli arbitraggi, ma non possono bastare per mitigare la delusione.

