Carlo Nesti - I voti del campionato - 8 Lazio, 7 Fiorentina, Juventus, Napoli, Roma, 6,5 Milan, 5 Inter

L'Inter (5) perde in casa, ed è come se si abbassasse il soffitto della Serie A, con 6 squadre, a fine 2015, nello spazio di 8 punti, in un campionato equilibrato come pochi.

La squadra di Mancini regala un tempo alla Lazio, senza effettuare un solo tiro in porta, paga l'ira funesta di Felice Melo, e continua a rinunciare a Brozovic interno.

La Fiorentina (7) cancella l'onta della Coppa Italia con i suoi slavi in vetrina, Kalinic, già approdato in doppia cifra, a quota 10 gol, e Ilicic, protagonista di una settima rete splendida.

Il Napoli (7) segue il generale Higuain, 16 gol in 17 giornate, e Sarri non vorrebbe fermarsi per le feste, dopo avere conciato per le feste gli altri, con 17 vittorie in 20 partite.

Per la Juventus (7), non c'è spazio per alcuna sosta, con 7 successi consecutivi, e la prima doppietta di Mandzukic, oltre a Pogba, sopperisce a inattese distrazioni di Bonucci.

A Roma (7), gli abbracci in campo sommergono i fischi sulle gradinate, perché Florenzi salva Garcia, e per la prima volta si contano 2 incontri senza reti al passivo.

Persino il Milan (6,5), in questa ammucchiata, riesce a passare da un primo tempo con Mihajlovic esonerato, ad una ripresa, in cui 4 gol lo spingono a 8 punti dalla vetta.

La Lazio (8) risorge, e, sul campo della capolista Inter, si appende alla classe di Candreva, e ad uno spirito di gruppo, che consente a Pioli di andare in vacanza senza catastrofi.

