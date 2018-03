Carlo Nesti: "Il check up delle grandi del campionato"

A pochi passi dalla ripresa del campionato, provo ad offrire alcuni elementi di riflessione, in casa delle grandi, seguendo l'ordine di classifica.

La Fiorentina di oggi si culla fra i problemi di abbondanza, e una prospettiva affascina: l'opzione 3-4-1-2, con Kalinic partner-sponda di Rossi.

Nell'Inter, 5 gol subiti e 2 segnati in 2 partite, urge ritrovare Icardi, e Jovetic, in coppia con Perisic, può funzionare meglio del Palacio attuale.

Sulla Lazio, dopo 3 vittorie, torna l'incubo-infortuni: le assenze di De Vrij, Biglia, Parolo e Diordjevic minacciano soprattutto difesa centrale e mediana.

La Roma non può non tenere conto di Gervinho ritrovato, come centravanti, e di Florenzi esplosivo, come esterno alto, per cui occorre gestire Dzeko.

Nel Torino, le assenze di Maksimovic, Peres, Obi, e Avelar e Baselli appena recuperati, contano meno dell'assurdo crollo motivazionale contro Chievo e Carpi.

Il Napoli è lanciatissimo, 18 gol segnati e 1 incassato in 6 partite, e Sarri dovrà essere oculato nell'amministrare il ginocchio di Insigne.

Il Milan, dopo 4 sconfitte su 7, e con la penultima difesa del torneo, sa di dovere prima riesumare la serenità, e poi, eventualmente, i Cerci di turno.

La Juventus, fortificata da un modulo cangiante, prepara Marchisio, ma intanto continua a noleggiare le ambulanze con Caceres, Pogba e Morata.

("EDITORIALE" PER RADIO SPORTIVA)