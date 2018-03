Carlo Nesti: "Il simbolo: Giaccherini bomber e stopper in 9 minuti"

Stadio Lumiere di Lione. Ci illuminiamo di immenso, come disse il poeta, ma senza spegnere l'umiltà. Sanguigni, come i graffi in faccia di Rocky Conte. Il simbolo è Giaccherini. Nel giro di 9', prima, è nell'area altrui: segna un gol splendido, su lancio di Platini-Pirlo-Bonucci. Poi, è nella nostra area: mura, in modo decisivo, una botta a colpo sicuro di De Bruyne. Loro hanno tirato 18 volte, ma una mega-difesa ha consentito solo 3 conclusioni nello specchio. Noi abbiamo avuto 3 grandi occasioni, con 2 paratissime di Courtois. Altro che barricate, e basta! Si vince anche così, e non solo tenendo palla per ore!

ITALIA

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Conte

VOTO: 7,5

Bonucci

Giaccherini

VOTO: 7

Barzagli

Candreva

Pellè

VOTO: 6,5

Chiellini

De Rossi

Eder

Immobile

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Non assegnato

VOTO: 5

Non assegnato