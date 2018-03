Carlo Nesti - Inter-Juventus - Pagelle (90'): bene Jovetic-Cuadrado, male Icardi-Morata

Tutti i voti minuto per minuto.

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", al 23', 45', 68' e 90', da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare, in linea di massima, soltanto i migliori e i peggiori in campo, relegando gli altri, implicitamente, al voto "6" della sufficienza.

A fine partita, oltre ai voti, indico le eventuali motivazioni più interessanti degli stessi. Inoltre, indico i valori positivi e negativi del gioco, in modo da "fotografare" l'incontro.

Ne scaturisce una sorta di tabella-questionario, con spazi pieni e spazi vuoti, nel caso in cui squadre e giocatori non abbiano meritato giudizi, tali da legittimare un voto, piuttosto che un altro.

INTER

GIOCATORI

MIGLIORI

VOTO: 8

Non assegnato.

VOTO: 7,5

Non assegnato.

VOTO: 7

Handanovic.

Jovetic.

VOTO: 6,5

Brozovic.

Medel.

Perisic.

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati.

GIOCO

POSITIVO

VOTO: 8

Non assegnato.

VOTO: 7,5

Non assegnato.

VOTO: 7

I partners di Icardi - Se a centrocampo si deve crescere, in attacco è insostituibile la vena di 2 fantasisti esterni come Jovetic e Perisic.

VOTO: 6,5

Non assegnato.

VOTO: 6

Non assegnato.

GIOCATORI

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Icardi.

Juan Jesus.

VOTO: 5

Non assegnato.

GIOCO

NEGATIVO

VOTO: 5,5

Icardi senza gol - E' inutile lottare, come nel primo tempo, per poi effettuare solo un tiro nello specchio, con Icardi ancora latitante.

VOTO: 5

Non assegnato.

JUVENTUS

GIOCATORI

MIGLIORI

VOTO: 8

Non assegnato.

VOTO: 7,5

Non assegnato.

VOTO: 7

Buffon.

Cuadrado.

VOTO: 6,5

Barzagli.

Khedira.

Zaza.

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati.

GIOCO

POSITIVO

VOTO: 8

Non assegnato.

VOTO: 7,5

Non assegnato.

VOTO: 7

Non assegnato.

VOTO: 6,5

Ripresa convincente - Nel secondo tempo, emerge il valore del collettivo, e se si pensa alla differenza fra questa trasferta, e quella di Roma, c'è in mezzo un abisso.

VOTO: 6

Non assegnato.

GIOCATORI

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Evra.

Marchisio.

Morata.

VOTO: 5

Non assegnato.

GIOCO

NEGATIVO

VOTO: 5,5

Problemi di condizione - Forse, meglio Dybala con Zaza, visti i guai fisici di Morata, mentre Marchisio è sotto ritmo, e Pogba non lo sostiene.

VOTO: 5

Non assegnato.