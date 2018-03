Carlo Nesti - Inter-Sassuolo 0-1 - Pagelle + analisi - Migliori: 8 Handanovic, 7 Brozovic - Peggiori: 5,5 Murillo e Nagatomo

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", con le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori, direttamente nel titolo, con la necessita' di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

COMMENTO

Alla luce dell'epilogo, per l'Inter, può apparire una beffa, con 21 tiri verso uno straordinario Consigli. Ma, ricordando le altrettanto straordinarie parate di Handanovic, il consuntivo cambia. Gli emiliani raccolgono, seppure in misura eccessiva, quanto seminato nel primo tempo. I nerazzurri falliscono occasioni imperdibili, soffrendo in difesa, e riuscendo solo alla distanza a imporre l'intensità offensiva necessaria.

INTER

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Handanovic - Un campionario di parate eccezionali.

VOTO: 7,5

Nessuno

VOTO: 7

Brozovic - Unica fonte di fantasia e geometria a centrocampo.

VOTO: 6,5

D'Ambrosio - Molto diligente nell'arginare Berardi.

Ljajic - 5 nel primo tempo (2 gol mancati), 7 nella ripresa.

Icardi - Solo per il generoso primo tempo.

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Murillo - Voto abbassato dall'intervento del rigore.

Nagatomo - Insufficiente su Sansone, e nella spinta.

VOTO: 5

Nessuno