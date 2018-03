Carlo Nesti: "Italia a fari spenti" (i miei impegni durante gli Europei)

Io su tuttomercatoweb.com, TMW RADIO, Radio Sportiva e 7 Gold

Sarà un'Italia "a fari spenti", ma non "a fari guasti". Nel senso che non sono né ottimista, per scherzo, né pessimista, per principio. Quei "fari" potrebbero anche accendersi, improvvisamente, se sapremo colmare il divario, espresso da dati certi. Siamo soltanto dodicesimi nel ranking Fifa, e appena ottavi, sommando il valore stimato dei giocatori sul mercato.

"Orgogliosi, umili e cattivi": 3 connotati agonistici, gridati non al vento da Conte, fin dal primo giorno della sua conduzione azzurra, che potrebbero essere decisivi. Ed in più, fattori tutt'altro che secondari, un quartetto difensivo invidiabile (Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini), e una elasticità tattica suggestiva (dal 3-5-2 al 4-4-2, con gli stessi uomini).

Durante gli Europei, assicurerò i miei contributi testuali per tuttomercatoweb.com, e sonori per TMW RADIO, commentando, sotto forma di "scheda", i temi di attualità.

Inoltre, realizzerò le pagelle in "tempo reale", sulle partite dell'Italia, per l'emittente radiofonica Radio Sportiva, e le audiocronache di alcuni incontri fra Nazionali estere, per l'emittente televisiva 7 Gold.

Ecco il programma dettagliato:

VEN. 10.06. 21:00 Francia-Romania (7 Gold)

SAB. 11.06. 21:00 Inghilterra-Russia (7 Gold)

LUN. 13.06. 21:00 Belgio-Italia (Radio Sportiva)

MER. 15.06. 21:00 Francia-Albania (7 Gold)

GIO. 16.06. 21:00 Germania-Polonia (7 Gold)

VEN. 17.06. 15:00 Italia-Svezia (Radio Sportiva)

MER. 22.06. 21:00 Italia-Irlanda (Radio Sportiva)