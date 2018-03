Carlo Nesti - Juventus-Bayern Monaco 2-2 - Pagelle + analisi - Migliori: 7,5 Buffon, Dybala e Sturaro, 7 Cuadrado, Mandzukic e Morata - Peggiori: 5,5 Khedira e Marchisio

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb e Radio Sportiva ("Microfono aperto" delle 23,00, per rivolgermi ogni genere di domanda, chiamando il 334/7730020, o messaggiando, via Sms e Whatsapp, al 366/6284122), e vi propongo le pagelle in "tempo reale", a metà del primo tempo, al 45', a metà del secondo tempo, e al 90', minuto per minuto, con le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori, direttamente nel titolo, con la necessità di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

JUVENTUS

COMMENTO

Nessuno avrebbe sottoscritto un 2-2, prima dell'inizio della partita, ma nessuno avrebbe immaginato un 2-2, dopo un'ora di gioco. Per 2/3 di gara, Bayern maestoso, e Juve surclassata. Per 1/3 di gara, Juve commovente, e Bayern frastornato. La squadra di Guardiola, fino al 18' della ripresa, ha incantato per possesso (fra il 65% e l'80%, con il 90% della precisione), organizzazione e spregiudicatezza. La squadra di Allegri, dall'1-2 in poi, ha risposto con cuore-nervi a tecnica-tattica, riaprendo un match strachiuso, capitalizzando i cambi, e capovolgendo il destino: 10 tiri (6 nello specchio).

ARBITRO

VOTO: 4

Atkinson - 4 errori contro la Juve (braccio di Vidal, fallo di Vidal su Dybala, fuorigioco di Lewandowski sullo 0-1, fallo di Lewandowski su Bonucci sullo 0-2), 1 a favore della Juve (trattenuta di Bonucci su Lewandowski).

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Nessuno

VOTO: 7,5 (1/2 VOTO IN PIU' PER LO STRAORDINARIO ORGOGLIO, A PARTITA, APPARENTEMENTE, CHIUSA)

Buffon

Dybala

Sturaro

VOTO: 7

Cuadrado

Mandzukic

Morata

VOTO: 6,5

Barzagli

Bonucci

Hernanes

Pogba

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Evra

Lichtsteiner

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Khedira

Marchisio

VOTO: 5

Nessuno