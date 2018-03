Carlo Nesti - Juventus-Inter 2-0 - Pagelle + analisi - Migliore: Bonucci - Peggiori: D'Ambrosio, Icardi e Pogba

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb e Radio Sportiva, e vi propongo le pagelle in "tempo reale" (appena gli impegni me lo consentono), con le variazioni da discutere nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori, direttamente nel titolo, con la necessità di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

JUVENTUS

COMMENTO

La Juve dovrebbe chiudere la partita nei primi 10': 3 nitide palle-gol. Non ci riesce, e allora rimanda all'inizio della ripresa. Anche se il possesso palla è pari, l'incontro appare una formalità, perché, con 8 tiri, 5 nello specchio della porta, e folate impetuose, come la pioggia battente, la superiorità è evidente. In assenza di Marchisio, Bonucci sale alla ribalta: ultimo difensore, primo regista, e miglior attaccante.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Non assegnato

VOTO: 7,5

Bonucci

VOTO: 7

Alex Sandro

Barzagli

Buffon (record di imbattibilità personale: 746')

Morata

VOTO: 6,5

Hernanes

Lichtsteiner

Mandzukic (7 nel primo tempo, 6 nel secondo)

Rugani

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Pogba

VOTO: 5

Non assegnato

INTER

COMMENTO

All'Inter, va il merito, pur senza l'unico centrocampista di qualità, come Brozovic, di giocare in mediana ad armi pari, pur avendo ben 6 uomini più difensivi, che offensivi. Troppo poco, però, ridursi ad aspettare l'85', per impegnare 2 volte Buffon. L'ennesimo cambio tattico di Mancini, con la difesa a 3, non giova, perché, adottando uno schieramento speculare, la squadra dovrebbe vincere qualche confronto diretto: ci riesce solo Kondogbia.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Non assegnato

VOTO: 7,5

Non assegnato

VOTO: 7

Handanovic

Kondogbia

VOTO: 6,5

Miranda

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

D'Ambrosio

Icardi

VOTO: 5

Non assegnato