Carlo Nesti - Juventus-Manchester City 1-0 (pagelle + analisi) - I migliori: Alex Sandro, Barzagli, Buffon, Mandzukic e Pogba - Il peggiore: Morata

GIOCATORI (IN ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 7

Alex Sandro - Spinta "cabrineggiante" sulla sinistra: almeno nel 3-5-2, è titolare fisso, con 2 assist in 2 partite.

Barzagli - Senso della posizione fenomenale, con il quale sopperisce ad eventuali cali dinamici, causati dall'età.

Buffon - Ancora 2 "paratissime": uscita su Aguero, nel primo tempo, e deviazione sul palo, dopo una conclusione di Tourè.

Mandzukic - Un gol, e un quasi gol, con la sensazione di essere lanciato verso la forma. Speriamo non sia uno stiramento.

Pogba - Anima l'azione del gol, regala un assist di tacco a Dybala, e sfoggia una convincente continuità.

VOTO: 6,5

Bonucci

Chiellini

Dybala

Lichtsteiner

Sturaro

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Cuadrado

Evra

Marchisio

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Morata - Sbaglia 2 gol, e ha una voglia di strafare, per riconquistare il posto, che lo induce a diventare egoista.

GIOCO

IN POSITIVO

VOTO: 7,5

Iniezione di autostima - La squadra si sblocca dopo il gol di Mandzukic. Manchester City battuto in Inghilterra e in Italia: entusiasmo alle stelle.

VOTO: 7

Difesa impenetrabile - In 5 partite di Champions, appena 2 gol subiti. Ha fatto meglio solo il Paris Saint Germain. Senza Stra-Buffon, però, non sarebbe successo.

VOTO: 7

Verso la quadratura - Devono giocare sempre Barzagli, Bonucci e Chiellini. E' fondamentale il recupero di Khedira, al fianco di Marchisio. Alex Sandro titolare.

IN NEGATIVO

VOTO: 5

C'entra la preparazione? - Per Mandzukic, contrattura o stiramento. Sarebbe il suo quarto stop, con 21 incidenti muscolari. E', assolutamente, inaccettabile.