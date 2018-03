Carlo Nesti - Juventus-Napoli 1-0 - Pagelle + analisi - Migliori: 8 Zaza, 7 Barzagli, Bonucci e Pogba - 7 Albiol, Koulibaly e Jorginho - Peggiori: 5,5 Higuain, 5 Morata

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb e Radio Sportiva, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", a metà del primo tempo, al 45', a metà del secondo tempo, e al 90', minuto per minuto, con le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori, direttamente nel titolo, con la necessità di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

JUVENTUS

COMMENTO

Il quarantacinquesimo punto, su 45 disponibili, il più importante di una rimonta mai vista prima, arriva nel solco degli ultimi successi. Calcolo, cinismo e praticità lanciano in orbita la quarta difesa d'Europa, anche quando perde i pezzi. E arrivano fino alla conquista di un primato in classifica, inimmaginabile all'inizio del campionato. Da Barzagli a Zaza, gli estremi si toccano, e si abbracciano, nel tripudio del Juventus Stadium.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Zaza - La solita rabbia di chi vuole dimostrare, e dimostra, qualcosa.

VOTO: 7,5

Nessuno

VOTO: 7

Barzagli - Un fenomeno di 34 anni: senso della posizione sublime.

Bonucci - Nonostante l'infortunio, un salvataggio miracoloso.

Pogba - Sulla fascia sinistra, ricama come un sarto creativo.

VOTO: 6,5

Buffon

Cuadrado (7 primo tempo, 6 secondo tempo)

Khedira

Marchisio

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Nessuno

VOTO: 5

Morata

NAPOLI

COMMENTO

Lo 0-1 non oscura l'immagine di un Napoli assolutamente all'altezza della classifica, e dell'avversario. Compatto, corto e organizzato: forse, troppo prudente per assistere adeguatamente Higuain. In effetti, l'attacco non è all'altezza di difesa e centrocampo, anche perché, pur nella superiorità del possesso palla (56%), si ha sempre la sensazione di un "profilo basso". Proteggere lo 0-0, per conservare il vantaggio in classifica.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Nessuno

VOTO: 7,5

Nessuno

VOTO: 7

Albiol - Il gol di Zaza punisce una prestazione eccellente.

Jorginho - Più di 100 palloni giocati, con oltre il 90% della precisione.

Koulibaly - Quando può, sfrutta una progressione impressionante.

VOTO: 6,5

Allan

Hamsik

Insigne

Reina

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Higuain

VOTO: 5

Nessuno