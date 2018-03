Carlo Nesti - Juventus-Torino 4-0 (analisi + pagelle) - 7,5 Zaza, 7 Alex Sandro, Dybala, Khedira, Marchisio, Morata e Pogba, 5 arbitro Doveri (perché non espelle Zaza?)

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb e Radio Sportiva ("Microfono aperto" delle 23,00, per rivolgermi ogni genere di domanda, chiamando il 334/7730020, o messaggiando, via Sms e Whatsapp, al 366/6284122), e vi propongo le pagelle in "tempo reale", a metà del primo tempo, al 45', a metà del secondo tempo, e al 90', con le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori in campo, direttamente nel titolo dell'articolo, con l'esigenza di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

JUVENTUS

La Juve, dopo la terribile partenza ad handicap stagionale, chiude il 2015 competitiva su 3 fronti. Domina il derby, con il 75% del possesso palla, e il 94% nella precisione dei passaggi. Tira 8 volte in porta, segnando 4 volte. Svetta in mediana, dove il tandem carismatico Khedira-Marchisio consente a Pogba, deresponsabilizzato, di esaltarsi. Brilla in attacco, con il sostegno di Alex Sandro, grazie alla rabbia di Zaza, alle rifiniture di Morata, e alla classe di Dybala.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 7,5

Zaza

VOTO: 7

Alex Sandro

Dybala

Khedira

Marchisio

Morata

Pogba

VOTO: 6,5

Bonucci

Chiellini

Rugani

TORINO

Sicuramente, se Zaza venisse espulso o prima dello 0-1, o dopo lo 0-1, sarebbe un'altra partita, ma l'alibi non regge. Troppo netto, comunque, il divario rispetto agli avversari, soprattutto in rapporto agli ultimi 3 derby di campionato. Per 50', fino all'espulsione di Molinaro, la squadra limita le conclusioni bianconere, ma perde i duelli in mediana. I granata sono più freschi, non avendo giocato contro il Sassuolo, eppure effettuano un solo tiro nello specchio della porta.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Belotti

Bruno Peres

ARBITRO

DOVERI: 5 (dovrebbe espellere Zaza, dopo la prima ammonizione, ma non al 25', per l'entrata su Ichazo, visto che cerca il pallone, bensì al 38', per la spinta, con la quale scaglia sul tabellone pubblicitario Glik)