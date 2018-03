Carlo Nesti: "La solita figuraccia di quando non ci sono 3 punti in palio"

Fateci caso: le uniche 3 sconfitte della Nazionale di Conte erano legate ad altrettante amichevoli. Quando il risultato non conta, possiamo anche schierare ragazzi, che si giocano il posto, ma non abbiamo la "testa". In piu', aggiungiamo la minore esperienza, e l'intesa nulla, e pure l'Irlanda diventa uno squadrone. Il divario e' stato motivazionale, atletico e tattico, con un mistero: ma non avevamo detto che potevamo passare dal 3-5-2 al 4-4-2, a partita in corso, con gli stessi giocatori? Si doveva fare, e non e' stato fatto. Bene Sirigu e Insigne. Male Motta (ancora lui), Bernardeschi e Sturaro.

ITALIA

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Non assegnato

VOTO: 7,5

Sirigu

VOTO: 7

Non assegnato

VOTO: 6,5

Insigne

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Bonucci

Darmian

De Sciglio

Florenzi

Immobile

Sturaro

Zaza

VOTO: 5

Bernardeschi

Motta