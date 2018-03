Carlo Nesti - Lazio-Juventus 0-2 (pagelle + analisi bianconere) - 7,5 Dybala, 7 Alex Sandro, Barzagli, Bonucci e Chiellini

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb e Radio Sportiva, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", a metà del primo tempo, al 45', a metà del secondo tempo, e al 90', con le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori in campo, direttamente nel titolo dell'articolo, con l'esigenza di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

JUVENTUS

Quinta vittoria consecutiva in Serie A, e sesta, tenendo conto della Champions. Questa volta, è una Juventus pragmatica, che riesce ad imporsi 2-0 con un solo tiro nello specchio della porta (un gol, infatti, è autorete). Colpisce la sicurezza, che sembra quella di quando i giocatori si conoscevano a memoria, dopo 4 anni di ascesa. In realtà, è una squadra molto rinnovata, ma già matura, che usa le marce: accelera e frena, quando serve.

MIGLIORI

VOTO: 7,5

Dybala - Causa l'autorete di Gentiletti, e segna un 2-0, stilisticamente, splendido. Lo sapevate che è entrato nel 50% delle azioni-gol totali?

VOTO: 7

Alex Sandro - Propizia l'1-0, e forma un ottimo tandem con Asamoah sulla fascia sinistra, confermando di essere in condizioni eccellenti.

Barzagli - Non è facile reggere contro la fantasia, e la giovinezza di alcuni avversari, ma il senso del piazzamento non lo abbandona mai.

Bonucci - Quasi 50 palloni, con l'84% della precisione, come sempre assestato alle spalle di Marchisio, per rilanciare la manovra offensiva.

Chiellini - Il più energico dei difensori centrali, che devono fronteggiare 33 cross, la caratteristica principale della squadra laziale.

VOTO: 6,5

Asamoah

Lichtsteiner

Mandzukic

Marchisio

Sturaro

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Buffon

Cuadrado

Evra

Morata

ARBITRO

Banti 7