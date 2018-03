Carlo Nesti - Milan-Atalanta 0-0 (fine gara) - Analisi + pagelle rossonere: si salvano solo Donnarumma e Niang

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", minuto per minuto, aggiornando le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori in campo, direttamente nel titolo dell'articolo, con l'esigenza di cliccare sullo stesso per una panoramica più completa.

A fine partita (eventualmente nell'intervallo), oltre ai voti, indico le motivazioni più interessanti, giocatore per giocatore. Inoltre, indico i valori positivi e negativi del gioco, in modo da analizzare l'incontro.

ATALANTA

VOTO COMPLESSIVO: 8 (splendida partita)

MILAN

GIOCATORI

MIGLIORI

VOTO: 7,5

Donnarumma - In almeno 3 occasioni, su Cigarini, Moralez e Grassi, è decisivo: fenomeno a 16 anni!

VOTO: 7

Niang - La valutazione riguarda il primo tempo, nel quale impone dribbling e potenza.

VOTO: 6,5

Adriano

Cerci

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati.

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Antonelli - Impossibile pensare ad attaccare, perché non riesce ad arginare, sulla sua corsia, Moralez.

Bacca - Stranamente impacciato, come se la consueta sicurezza fosse rimasta, improvvisamente, negli spogliatoi.

Calabria - Sostituisce De Sciglio, ma le difficoltà, contro "anguilla"-Gomez, sono pressoché analoghe.

De Sciglio - Gomez lo fa impazzire, e il nervosismo lo porta quasi al "rosso", per falli su Cigarini e Pinilla.

Kucka - E' il meno utile dei 3 centrocampisti, per cui viene sacrificato, nel tentativo di 4-2-4.

Romagnoli - Parte male, con un errore dopo pochi minuti, e non si scrolla di dosso la tensione.

GIOCO

POSITIVO

VOTO: 6

Dove trovare pregi? - Gli unici motivi di consolazione riguardano 2 giovani: impressionante Donnarumma (16 anni), e dilagante Niang (solo nel primo tempo, per limiti di autonomia).

NEGATIVO

VOTO: 5

Riemergono i problemi - Contro una Lazio "lunga", il centrocampo era stato compatto ed efficiente. Contro una Atalanta "corta", ecco, nuovamente, i difetti.

VOTO: 4,5

Difficoltà nel costruire - Atalanta: 60% nel possesso, 15 tiri, e 4 nello specchio della porta. Il pressing alto bergamasco toglie il fiato a chi imposta.

VOTO: 4,5

Gomez e Moralez straripanti - Gli esterni alti dell'Atalanta demoliscono, lateralmente, la difesa rossonera, e Mexes-Romagnoli vengono assaltati senza tregua.