Carlo Nesti - Milan-Sampdoria 4-1 (pagelle + analisi rossonere) - 8 Niang, 7 Adriano, Alex, Bonaventura, Cerci e Romagnoli

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb e Radio Sportiva, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", a metà del primo tempo, al 45', a metà del secondo tempo, e al 90', con le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori in campo, direttamente nel titolo dell'articolo, con l'esigenza di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

A fine partita, indico i voti, con le eventuali motivazioni più interessanti, giocatore per giocatore. Inoltre, indico i valori positivi e negativi del gioco, in modo da analizzare, schematicamente, l'incontro.

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

MILAN

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Niang - Sembra Henry, nato esterno, e trasformato in bomber: 2 gol, 1 assist, e dribbling esplosivi.

VOTO: 7

Adriano - Sfrutta la sua occasione, e segna, 6 minuti dopo l'ingresso in campo, una rete splendida: controllo e tiro.

Alex - E' la "chioccia" di Romagnoli, il "maestro", che indirizza sulla retta via l'allievo, sempre più sicuro.

Bonaventura - Un gol, e l'atterramento del rigore, interpretando il ruolo di esterno sinistro alto con saggezza.

Cerci - Garantisce l'assist ad Adriano, e, per tutto l'incontro, non si limita ad inventare, ma si sacrifica.

Romagnoli - E' il "pulcino" della "chioccia", e cresce a vista d'occhio, negando una rete certa a Muriel.

VOTO: 6,5

Abate

Antonelli

Bacca

Kucka

Montolivo

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Donnarumma

Honda

Poli

GIOCO

IN POSITIVO

VOTO: 7,5

Miglior Milan stagionale - Dopo la trasferta contro la Lazio, con il nuovo modulo 4-4-2, si vede, finalmente, una squadra organizzata ed aggressiva.

VOTO: 7

Una trazione anteriore - La differenza scaturisce dai giocatori avanzati. I 2 esterni alti, e le 2 punte centrali arrivano al tiro 16 volte, su 23, dentro l'area.

VOTO: 7

La sicurezza difensiva - La scelta di una coppia centrale fissa ripaga il tecnico, perché, in passato, erano quasi inevitabili le distrazioni.

IN NEGATIVO

VOTO: 5,5

Quanto vale la Sampdoria? - Una sola domanda, che smorza l'entusiasmo. Guai ad illudersi, perché l'avversario di oggi è veramente modesto, e bisognoso di cure.