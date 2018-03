Carlo Nesti: "Mr Bee o Mr Bean? Dalla risposta dipende il destino del Milan"

E' salita alla ribalta, negli ultimi giorni, una spiacevole controversia fra la testata "La Repubblica" e il gruppo Fininvest, divisi, come si sa, anche da opposti versanti politici.

"La Repubblica" ha annunciato che è definitivamente tramontata la trattativa tra Silvio Berlusconi, e la cordata rappresentata dal broker thailandese, chiamato da tutti Mr Bee.

La Fininvest ha smentito con un comunicato: "Che poi tutto questo poco o nulla abbia a che fare con la verità dei fatti, è un dettaglio, considerato da "Repubblica" marginale".

Uscendo dalla controversia stessa, senza conoscere ancora la verità su quanto sta accadendo, ci sono 3 elementi inconfutabili, che sono sufficienti per lasciare perplessi.

Il primo è che la firma di Mr Bee doveva avvenire oltre 6 mesi fa, mentre invece continuano i rinvii, dopo una spesa sul mercato estivo di 150 milioni, che pareva frutto dell'accordo.

Il secondo è che Berlusconi, in persona, ha ammesso come il Milan abbia altri interlocutori, oltre a Mr Bee, per cui la posizione dell'acquirente appare, oggi, molto meno solida.

Il terzo è arcinoto: ma chi può decidere di investire una cifra gigantesca, come 480 milioni, per acquisire appena il 48% delle azioni, e quindi, virtualmente, per non comandare?

Sarà, dunque, un finale alla Mr Bee, per come era stato presentato, o alla Mr Bean, pronto a prendere in giro la tifoseria rossonera? Dalla risposta, dipende il destino del Milan.

("EDITORIALE" PER RADIO SPORTIVA)