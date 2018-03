CARLO NESTI (NESTWEET PER TMW RADIO): "L'essenza di Juve-Milan: perché ha vinto la Juve" ‎ ‎

Il Milan ha dato il 100 per 100 delle sue possibilità, con la rosa attuale. La Juve, per larga parte dell'incontro, ha dato solo il 30 per 100 delle sue possibilità, menomata dalle assenze di Bonucci, Khedira e Marchisio. Nonostante questo divario di rendimento, e motivazioni, il Milan ha espresso un suo difetto: la finalizzazione. La Juve un suo pregio: il cinismo. Attenzione: cinismo non solo fortunoso, ma garantito da campioni, come Morata, che il Milan non ha. Ergo: rossoneri generosi, ma sterili; bianconeri sparagnini, ma spietati.