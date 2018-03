Carlo Nesti - Palermo-Inter 1-1 (pagelle + analisi): 7 Jovetic e Miranda, 5,5 Kondogbia e Murillo, 5 Icardi

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", minuto per minuto, a seconda delle variazioni dell'incontro, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori in campo, direttamente nel titolo dell'articolo, con l'esigenza di cliccare sullo stesso per una panoramica più completa.

A fine partita (eventualmente nell'intervallo), oltre ai voti, indico le motivazioni più interessanti, giocatore per giocatore. Inoltre, indico i valori positivi e negativi del gioco, in modo da "fotografare" l'incontro.

INTER

GIOCATORI

MIGLIORI

VOTO: 7

Jovetic - Con 64 tocchi e 5 tiri, è il regista offensivo della squadra, mobile e creativo.

Miranda - Giganteggia al centro della difesa, con molti interventi da primo della classe.

VOTO: 6,5

Biabiany

Guarin

Medel

Nagatomo

Perisic

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati.

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Kondogbia

Murillo

VOTO: 5

Icardi - Venti tocchi, con appena 6 passaggi su 10 riusciti, e 1 solo tiro: dove è finito?

GIOCO

POSITIVO

VOTO: 6,5

Intraprendenza nel gioco - In una bella partita, Inter superiore nel possesso palla (55%), e nelle conclusioni (19 tiri, 7 nello specchio).

VOTO 6,5

Impostazione tattica - La strada del 4-4-1-1 di Mancini è giusta, per garantire equilibrio alla squadra: Jovetic si conferma illuminante.

NEGATIVO

VOTO: 5,5

Le lacune del modulo - Detto che il modulo è corretto, Guarin è meglio di Kondogbia, come interno, e a Icardi manca una spalla come Palacio.

VOTO: 5

Vasquez imprendibile - Davanti a un eccellente Miranda, Murillo dovrebbe staccarsi, per arginare un dilagante Vasquez, ma l'Inter lo soffre per 90'.