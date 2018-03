Carlo Nesti: "Pjanjc alla Juve: un acquisto epocale!"

Nel rapporto valore-prezzo, Pjanjc è già il più grande acquisto, sul mercato mondiale, dell'estate 2016. Può giocare centrocampista interno, davanti alla difesa, intermedio destro, in una mediana a 3, e trequartista puro, dietro 1-2 punte. Crea, segna, fa miracoli sulle punizioni... Per Pogba, prenderei i 120 milioni (non 80) del Real Madrid al volo. Terrei Cuadrado, Morata e Zaza, e acquisterei, oltre a Berardi, Benatia e Andre' Gomes. Non Cavani, che, secondo me, si è imbolsito e imborghesito.