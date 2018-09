Carlo Nesti: "Qui, il 12-8, avevo... sognato il tridente!" (e Cuadrado era solo una remota ipotesi di mercato)

Da Tuttomercatoweb.com del 12-8

Parliamoci chiaro. Esistono palesi difficoltà nel reclutare un trequartista, degno di un grande investimento. Non posso pensare che, dopo Draxler, ci si sveni per Ramires. Domanda: ma perché non rompere gli indugi, e progettare il 4-3-3? Pogba-Marchisio-Sturaro, alle spalle di Cuadrado-Mandzukic-Morata. Lo spagnolo dà il massimo partendo, lateralmente, in progressione. E il colombiano è lì, ai margini del Chelsea, solo in attesa di una chiamata.