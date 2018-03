Carlo Nesti: "Sulla Juve di Monaco, si spegne il sole-o"

Sulla Juve di Monaco, si spegne il "sole-o". Le 3 gravi assenze di Allegri, infatti, riguardano il polpaccio, e chiamano in causa Chiellini in difesa, Marchisio a centrocampo, e Dybala in attacco. Se non fosse che anche in casa tedesca non mancano i problemi, sarebbe un disastro, perché nessun corpo resta in piedi senza colonna vertebrale. Chiellini "leone" della difesa centrale, Marchisio "volpe" della mediana centrale, e Dybala "scoiattolo" dell'attacco centrale. "Quelli della notte" di Monaco, dunque, non saranno gli stessi, che tutti avremmo auspicato, e allora, vediamo su quali basi, è possibile coltivare la speranza. Innanzitutto, la grande forza del Bayern, come si è visto a Torino, genera anche il suo piccolo limite. Prediligendo, contro chiunque, e senza calcoli, il possesso palla nella metacampo avversaria, può succedere che si segni poco, o non si segni, scoprendo autentiche praterie. E qui, in mancanza di Dybala, possono anche essere più utili 2 verticalizzatori, come Morata e Zaza, che non un acciaccato Mandzukic. La retroguardia a 4 trova una giustificazione tattica, alla luce della sfruttamento intensivo delle fasce da parte dei Guardiola, mentre, a centrocampo, anteporrei il filtro costante di Sturaro alla qualità intermittente di Hernanes.

("EDITORIALE" PER RADIO SPORTIVA)