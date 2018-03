Carlo Nesti: "Troppi pregiudizi contro Conte"

Se, in Serie A, una squadra tredicesima in classifica rischiasse di vincere contro la prima, e contro una rivale di pari forza, non credo affiorerebbe il malcontento.

Ma in Italia, siccome il ranking Fifa continua ad essere conosciuto da pochi, e disprezzato da tanti, nostalgici del passato, si è perso il senso della realtà.

Il Belgio è primo, e quindi, attualmente, è la Nazionale più quotata, fatti alla mano, del mondo, l'Italia è tredicesima, e la Romania quattordicesima, staccata appena di un punto.

La squadra di Conte, ha perso contro la prima della classe, dopo avere sfiorato il 2-0, il 2-1 e il 2-2, e ha pareggiato contro una "pari grado", raggiunta solo all'88'.

Gli sportivi non si rendono ancora conto che Cannavaro, Nesta, Materazzi e Del Piero non giocano più, e che Buffon, Pirlo, De Rossi e Totti sono anziani.

Ci si appella a nuove risorse, che non esistono, se è vero che i voti-medi dei quotidiani sportivi esaltano unicamente Sorrentino, 36 anni suonati, in mezzo a tutti stranieri.

Ci si dimentica che Conte, nelle 10 partite delle eliminatorie degli Europei, ha stabilito la migliore media-punti della storia: 2,21, superiore a quella di Pozzo.

La verità è che il selezionatore non è simpatico ai non juventini, e non piace neppure a molti juventini, che gli rimproverano ancora l'addio, dopo 3 scudetti.

Nessuno nega che la riabilitazione di Berardi e Insigne sia necessaria, ma se la difesa subisce 14 gol in 16 partite, chi dovrebbe sostituire Barzagli, Bonucci e Chiellini?

("EDITORIALE" PER RADIO SPORTIVA)