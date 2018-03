Carlo Nesti - Udinese-Juventus 0-4 - Pagelle + analisi - Juventus-iasmante: 10 vittorie di fila! - Migliori: 8 Dybala, 7,5 Khedira - Peggiori: nessuno

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", minuto per minuto, con le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori, direttamente nel titolo, con la necessità di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

JUVENTUS

COMMENTO

Decima vittoria consecutiva: 30 punti su 30! Juventus-iasmante anche a Udine, con 4 gol in 27 minuti. Quando i padroni di casa perdono Danilo, espulso, il decollo dei torinesi è già avvenuto. Il simbolo del rinnovamento è Dybala. Il "mastice" della mediana, senza Pogba, è Khedira-Marchisio. La squadra di Colantuono parte con troppa spavalderia. L'audacia è masochistica: crea qualche affanno alla difesa juventina, ma è puro "solletico".

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 8

Dybala - Sale a quota 11, con 2 gol (1 ancora su punizione), e 1 assist: travolgente.

VOTO: 7,5

Khedira - La condizione cresce, così come la pericolosità in zona-gol.

VOTO: 7

Alex Sandro - Prima rete personale di destro "a giro", lui che è mancino.

Asamoah - Ottima intesa con Alex Sandro, tornando nel vecchio ruolo.

Mandzukic - Propizia il rigore, e funge da intelligente aprivarchi.

VOTO: 6,5

Buffon

Lichtsteiner

Marchisio

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati