Carlo Nesti: "Una Signora in cronaca nera"

Fino a pochi mesi fa, era la Signora dei primati positivi, mentre adesso diventa la Signora dei record negativi, che entrano nella cronaca nera delle cifre. All'ora di pranzo, lo schiaffo di Draxler, e all'ora di cena, i pugni della Roma, che dispensano un'altra verità. La squadra di Allegri, molto tardivo nei cambi di giocatori e modulo, non solo ha perso Pirlo, Vidal e Tevez, ma anche la sicurezza che sapevano infondere nei compagni, come, ad esempio, Pogba. E così quello che sembrava un telaio collaudato vacilla, e non consente ai nuovi innesti di trovare punti di riferimento. Risultato: Juventus dominata, frastornata e ridimensionata, con il pallone fra i piedi 1 minuto su 3, e il primo tiro nello specchio della porta dopo 88 minuti. Raccontare la testa della classifica significa affidarsi al "Corriere dei piccoli", laddove per "piccoli" si intendono Chievo, Palermo e Sassuolo. Per un'Inter, che riesce nuovamente ad aggrapparsi al talento di Jovetic, c'è un Torino, che riesce nuovamente a rimontare, in un mix di vecchi e giovani, come Moretti, Quagliarella e Baselli. Alle loro spalle, la Sampdoria del 4 volte in gol Eder conferma il valore dell'oriundo di Conte, e la Roma furoreggia, in quanto a motivazioni, aggressività, e ritrovata grandezza capitolina. La Fiorentina dorme sugli allori, il Milan ha Bacca, Luiz Adriano e tanti lavori in corso, la Lazio sconta la delusione Champions, e il Napoli sembra ricadere in malattie difensive arcinote.

("EDITORIALE" PER RADIO SPORTIVA)