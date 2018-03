Carlo Nesti: "Una 'spallata' per Spalletti"

Peccato, perché quella che sembrava una "mission impossibile", per la Roma, era, al contrario, un'impresa possibile, nel momento in cui si contano 6 giocatori, soli davanti al portiere, prima dello 0-1. Spalletti ha avuto ragione nel dare una "spallata" ai suoi uomini, rei di essersi accontentati, a fine partita, delle pacche sulle spalle, come se avessero tentato di scalare l'Everest, senza riuscirci. No: questo Real Madrid, almeno quello di adesso, è più simile a un San Bernardo, e cioè umano, e non alieno. Mi permetto, tuttavia, di dare anche io una bonaria "spallata", ma allo stesso Spalletti. Primo. Sapendo che il Real Madrid, per vocazione offensiva, non avrebbe gestito il 2-0 di Roma, attaccando, e concedendo spazi, perché optare per il 4-2-3-1? Secondo. Perché, in particolare, schierare Dzeko, sapendo di non potere effettuare molti cross, e verificando la sua inconsistenza nel tenere palla, per far salire la squadra, invece di optare per il 4-3-3, con Perotti "finto nueve", e un centrocampista in più? Terzo. Perché condannare al martirio Pjanic e Keita, sempre in inferiorità numerica in mediana, senza affiancare loro, in assenza di De Rossi e Nainggolan, Florenzi, impiegando un vero terzino, come Torosidis, a destra della difesa? Per me, sono 3 legittime ragioni di rammarico, "rigori in movimento" mancati, a parte.