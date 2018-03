NESTI LIVE - Germania-Italia - Dopo i rigori: 1-1 (6-5) - Non dimentichiamoci da dove siamo partiti

Vivo, per tuttomercatoweb.com e Radio Sportiva, la partita, scrivendo le mie pagelle e opinioni minuto per minuto, direttamente nei titoli, e sintetizzandole dopo il fischio finale.

GERMANIA-ITALIA 1-1 (6-5)

MIGLIORI

Buffon

Barzagli

Bonucci

Chiellini

Giaccherini

Parolo

SINTESI

Le sconfitte più dolorose sono quelle che avvengono all'ultimo secondo, o ai calci di rigore. Ho fatto una certa abitudine alla "sceneggiatura", e so che, in questi casi, occorre staccarsi dalle emozioni negative, ed essere freddi. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti: dodicesimi nel ranking Fifa, e ottavi nelle valutazioni di mercato dei nostri giocatori. Ciò significa avere disputato un campionato europeo eccezionale, soprattutto pensando che abbiamo liquidato Belgio e Spagna, e che i campioni del mondo della Germania non sono riusciti a batterci neanche in 120' di gioco. Tutto il resto è solo destino e fortuna. Complimenti, azzurri!