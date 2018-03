NESTI LIVE - Italia-Spagna - Fine partita: 2-0 - MERAVIGLIOSI!

Vivo, per tuttomercatoweb.com e Radio Sportiva, la giornata, scrivendo le mie pagelle e opinioni minuto per minuto, direttamente nei titoli, e sintetizzandole dopo il fischio finale.

ITALIA-SPAGNA 2-0

MIGLIORI: TUTTI!

IN PARTICOLARE

Conte

Buffon

Chiellini

De Sciglio

Giaccherini

Pellè

SINTESI

E' una vittoria epica, che avrebbe messo d'accordo tutti, da Roghi a Brera. Difesa e contropiede? No! Sessanta minuti favolosi, nei quali abbiamo asfaltato gli avversari, per quanto superiori individualmente, con una prestazione collettiva da "macchina da guerra". Con una raffica di occasioni da rete, che ha determinato, alla fine, 11 tiri, dei quali 7 nello specchio della porta, e 3 miracoli del portiere De Gea, lasciando solo negli ultimi 30 minuti il possesso palla (60%) ad una brutta Spagna, regina del tiqui-taqua. Dopo 22 anni, abbiamo disintegrato un tabù, moltiplicando Conte per 14 anime, e preservando persino la difesa, pluridiffidata, dalle ammonizioni.

FRANCIA-IRLANDA 2-1

MIGLIORI

8 Griezmann

SINTESI

Poteva essere una formalita', ma la Francia si e' complicata la vita da sola, a causa di uno sventurato atterramento, da parte di Pogba, in apertura: rigore di Brady, e 1-0 per l'Irlanda. La squadra di Deschamps ha impiegato 45 minuti per scrollarsi di dosso l'impaccio, anche a causa di un 4-3-3, che allontanava Griezmann dalla porta. In ogni caso, merita un applauso l'organizzazione britannica. Con Coman al posto di Kante' (niente quarto di finale, come Rami, entrambi ammoniti), la ripresa ha espresso il vero Griezmann (4-2-3-1), e la vera Francia, protagonista di 23 tiri, dei quali 10 nello specchio della porta.

GERMANIA-SLOVACCHIA 3-0

MIGLIORI

7,5 Draxler

7 Boateng

7 Gomez

SINTESI

Non e' mai esistita la partita, in funzione della netta superiorita' della Germania, che si e' potuta persino permettere un rigore sbagliato da Ozil. A sprazzi, si e' rivista la spettacolarita' dei Mondiali 2014, perche', dopo il gol rompighiaccio di Boateng, Gomez (atterramento e gol) ha seminato rimpianti fra i tifosi viola, abituati a vederlo solo in infermeria, e Draxler (gol e assist) ha legittimato il lungo corteggiamento della Juve, nella scorsa estate. E' la prima volta, in cui i tedeschi mostrano i muscoli, con un grande centrocampo, formato da Khedira-Kroos, dietro a Muller. Troveranno noi o la Spagna? Mistero.

UNGHERIA-BELGIO 0-4

MIGLIORI

7,5 De Bruyne

7,5 Hazard

7 Alderweireld

7 Batshuayi

7 Carrasco

7 Kiraly

SINTESI

Ora che la Croazia è stata eliminata, posso considerare il Belgio la squadra più brasiliana del campionato europeo, alla luce del talento individuale dei suoi fantasisti e attaccanti. E se penso che l'Italia è riuscita a battere questa formazione, ritengo anche che le "vie del Signore" siano infinite. Alla luce del gioco offensivo, con 25 tiri, dei quali 14 nello specchio della porta, oltre a 23 dribbling, la squadra di Wilmots avrebbe potuto disintegrare gli avversari, che, invece, sono rimasti sullo 0-1 per 78'. De Bruyne e Hazard hanno incantato, infliggendo all'Ungheria un passivo troppo pesante, ma solo per i molti gol rinviati.