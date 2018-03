Nesti: "Milan, o Brocchi è meglio di Mihajlovic, o i veri "brocchi" sono i giocatori"

La scheda di oggi è dedicata all'avvicendamento sulla panchina del Milan. Ho lanciato una provocazione: "Milan ora i casi sono due o Brocchi è meglio di Mihajlovic, o i veri brocchi sono i giocatori". Intendo dire che non so quanto un altro allenatore, non dico adesso a fine campionato, ma a inizio stagione potesse fare meglio dello stesso Mihajlovic. Sicuramente il serbo è più forte nel carisma e nella personalità, che non nell'impronta del gioco, ma il gioco si costruisce a centrocampo e io ho sempre avuto seri dubbi sull'assortimento del reparto, formato da giocatori che definirei ibridi, in sostanza fra i centrocampisti nessuno ha una fase difensiva tanto spiccata da ergere un muro davanti alla difesa, come garantivano Van Bommel o De Jong, e nessuno ha una fase offensiva tanto spiccata da saltare sistematicamente l'uomo e fare la differenza, come garantivano il primo El Shaarawy o il Menez dello scorso campionato. Aggiungo che Montolivo è un eterno incompiuto, che Kucka è un incursore senza regole, e Bertolacci finora è una delusione. E il quadro lascia perplessi!