Nesti-pensiero: "Milan, prova De Jong, "chioccia" di Romagnoli, al centro"

Milan: 8 gol segnati, 8 gol subiti. La certezza di essere forti in attacco, ma deboli in difesa. A mio giudizio, il centrocampo ideale, di qualità e quantità, esclude Honda: Montolivo play maker, affiancato da Kucka e Poli, in attesa di Bertolacci, con Bonaventura trequartista, pronto a tradurre il 4-3-1-2 in 4-4-2. Inoltre, perché non utilizzare De Jong, al centro della difesa, "chioccia" di Romagnoli, tipo Medel nell'Inter, o De Rossi nella Roma?