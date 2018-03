Pronostici sul mercato di gennaio: Nesti e Toninato annunciano i più bravi

In occasione del mercato di gennaio, è stato interessante verificare quali erano gli acquisti maggiormente pronosticati, sia dalle testate specializzate, sia dal popolo del Web.

Per questo motivo, con Simone Toninato, abbiamo realizzato una sorta di "ricognizione periodica", per capire come si muovevano le ipotesi degli "addetti ai lavori", e gli umori dei "non addetti ai lavori".

E, con Massimo Fiandrino, abbiamo indicato, secondo la media delle pagelle dei 3 quotidiani sportivi italiani, dall'inizio del campionato, quali sarebbero stati i giocatori più utili.

CLASSIFICA FINALE

N°/CONCORRENTE/CALCIATORE/TRASFERIMENTO/DATA/PUNTI

1/NIKO VOLPE/RANOCCHIA/INTER-SAMPDORIA/12-1/2

/DODÒ/INTER-SAMPDORIA/12-1/

2/AMEDEO NADOLNY/EL SHAARAWY/MONACO-ROMA/8-1/2

3/FRANCESCO FINOIA/IMMOBILE/SIVIGLIA-TORINO/12-1/2

4/GIULIANO MAMMI/ROSSI/FIORENTINA-LEVANTE/21-1/2

5/PASQUALE CICATIELLO/PEROTTI/GENOA-ROMA/23-12/1

6/FRANCESCO NANIA/CERCI/MILAN-GENOA/7-1/1

7/RENATO SARACINO/T.COSTA/GENOA-FIORENTINA/12-1/1

8/ANDRES LENSTINGI/EDER/SAMPDORIA-INTER/22-1/1

9/SEB. DI BENEDETTO/ZUKANOVIC/SAMPDORIA-ROMA/28-1/1

10/GIOVANNI FIORI/QUAGLIARELLA/TORINO-SAMPDORIA/28-1/1

11/ANDREA ZIVARDI/REGINI/SAMPDORIA-NAPOLI/29-1/1