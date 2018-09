Su Tuttomercatoweb, il 12-8, la mia... predizione su Cuadrado!

Nesti-pensiero: "Juve, vira verso il 4-3-3! Cuadrado-Mandzukic-Morata"

12.08.2015 13.00 di Carlo Nesti articolo letto 36240 volte

Parliamoci chiaro. Esistono palesi difficoltà nel reclutare un trequartista, degno di un grande investimento. Non posso pensare che, dopo Draxler, ci si sveni per Ramires. Domanda: ma perché non rompere gli indugi, e progettare il 4-3-3? Pogba-Marchisio-Sturaro, alle spalle di Cuadrado-Mandzukic-Morata. Lo spagnolo dà il massimo partendo, lateralmente, in progressione. E il colombiano è lì, ai margini del Chelsea, solo in attesa di una chiamata.