Totomercato di Carlo Nesti e Simone Toninato – Sondaggio – I trasferimenti più pronosticati sono Conti e Biglia al Milan

27-6-2017

ISCRITTI: 1449*

GIOCATE: 6881*

(*alle 21.30 del 25.6.17)

Di portieri si parlava una settimana fa, di portieri si parla oggi. Perché Sirigu, difenderà la porta granata al posto di Hart e il contratto di Donnarumma non è più (ir)rinnovabile. Che barba che noia, che noia che barba? No! Il mercato comincia ad entrare nel vivo e Salah è finalmente del Liverpool, per la felicità del portafoglio romanista che “rischia” di gonfiarsi in caso di cessione di Manolas (Zenit). L’altra metà di Roma, intanto, esulta per Borini (dal retrocesso Sunderland). L’Inter aspetta Rudiger, ma è chiaro che alla corte di Di Francesco qualcuno dovrà pur rimanere. L’alternativa è Nastasic (Schalke). Per quanto riguarda il reparto offensivo, i nerazzurri hanno lanciato la sfida al Milan per Kalinic e alla Juve per Bernardeschi. Allegri, intanto, aspetta Douglas Costa dal Bayern.

Tra le squadre di seconda fascia, spicca il “Bologna pigliattutto”. Gonzalez e De Maio per la difesa, Poli per il centrocampo. Il Chievo pesca dalla B: Rigione (Cesena) e Coronado (Trapani). Ma anche dall’estero, perché dal Bayern è arrivato Gaudino: nome italiano, cognome pure, ma il ragazzo (‘96) è tedesco e nell’ultima stagione ha giocato in Svizzera. L’Udinese, preso Bizzarri, ha in organico 5 portieri. Troppi. Meret, è sempre conteso da Spal e Napoli, ma i principali obiettivi partenopei restano Berenguer (Osasuna) e Ounas (Bordeaux). Oltre a Suso, ideale per il ruolo di vice Callejon, nello scacchiere sarriano. Occhio all’asse Cagliari-Sampdoria, tra l’isola e la terra ferma ballano i nomi di Murru e Cigarini. E al Genoa, che spinge per il ritorno di Criscito (Zenit) e per Lapadula, sempre più chiuso al Milan.0

Capitolo Totomercato. La frenesia dei direttori sportivi è direttamente proporzionale a quella dei concorrenti che si sfidano a suon di crediti. I trasferimenti di Salah al Liverpool e di Sirigu al Toro hanno innescato una inevitabile bagarre che ha visto prima Rosario Catalano passare dalla ventiduesima posizione alla prima, con 209 punti e poi Alessandro Palumbo, soffiargli nuovamente la leadership. Per Palumbo, che adesso ha 218 punti, è la terza settimana consecutiva in testa. Terzo, c’è Luca Oliviero con 135 punti.

Del resto, lo avevamo detto che al crescente numero di affari conclusi, sarebbero seguiti stravolgimenti della graduatoria. Così è stato: a punti ci sono adesso 335 concorrenti (erano 134). Merito di Dani Alves al City e Borini alla Lazio, oltre ai suddetti Salah e Sirigu. E occhio, perché tra Borja Valero, Paletta e Biglia…

23-6-2017

Totomercato di Carlo Nesti - Fratelli d'Italia per Donna-Milan!

Raramente si era verificata una sollevazione popolare, senza distinzioni di tifo, nel nome dell'attaccamento ad una maglia, a prescindere da quale.

21-6-2017

Totomercato di Carlo Nesti - Inter e Milan senza uomini-guida

Gagliardini troppo giovane. Montolivo troppo logoro. Senza pedine carismatiche, come Borja Valero e Biglia, sarebbero squadre incomplete.

19-6-2017

ISCRITTI: 1020*

GIOCATE: 4316*

(*alle 22.45 del 18.6.17)

È chiaro: il leitmotiv di questo inizio di mercato è rappresentato dai portieri. La Juve vuole Szczesny, l’Inter ha ufficializzato Padelli come vice Handanovic e le tre neopromosse sono a caccia di un numero uno (o “dodici”) per blindare la salvezza.

Poi c’è Donnarumma. Se la Spal bussa all’Udinese per Meret e il Verona si contende Sepe con il Benevento (che ha puntato anche Bardi), è inutile dirlo, il nome che ha rimbalzato più di tutti in questa settimana è quello del portiere del Milan. Resterà fino a giugno 2018 come continuano a ripetere i nuovi vertici rossoneri? Se il mancato rinnovo ha generato polemiche (vedasi lo striscione esposto in Danimarca – Italia U21, con annesso lancio di dollari falsi da parte dei tifosi), una cessione a costo zero, ne provocherebbe delle altre. Il Real si è fatto avanti, ma la Juve non scherza.

«Dentro i secondi», all’opposto della boxe, si potrebbe esordire così. Perché dopo i tanti movimenti veri o presunti delle “big”, i rumors sono diminuiti e quelli rimasti riguardano le squadre non di primissima fascia. Come per il capitolo portiere, Spal e Benevento sono a caccia anche di una prima punta da gol pesanti. I campani, avranno ancora Puscas, mentre gli spallini cercheranno di convincere Matri. Pavoletti è dato da molti vicino all’Udinese (che segue anche Babacar). E la Viola, che ha affidato la difesa a un centrale col cognome da drammaturgo (Victor Hugo dal Palmeiras), è considerata in procinto di cedere Bernardeschi all’Inter. Per la Juve si parla di Duglas Costa, per la Lazio del Papu Gomez e per le genovesi di Ilicic (Samp) e Favilli (Genoa). Iemmello, tentato dal Chievo, potrebbe seguire De Zerbi al Las Palmas di De Zerbi (i due erano insieme a Foggia).

Per quanto riguarda il Totomercato, le poche ufficialità legate al gioco (Salcedo dalla Fiorentina a Francoforte e Gonzalez dal Palermo al Bologna), non hanno demoralizzato i duellanti, tutt’altro. Abbattuto il muro dei 1000 iscritti e quello delle 4000 giocate. In testa, c’è sempre Alessandro Palumbo, seguito da Luca Culasso e Alessandro Puleri. Ma occhio a Manfredi Aiello, che pronosticando per primo il trasferimento di Gonzalez al Bologna ha guadagnato 76 punti e non è distante dal podio. Solo 8 lunghezze lo separano dal terzo posto. Altre due new entry, sempre legate al trasferimento del difensore, a questo punto ex Palermo. Fausto Filace, nono con 52 punti e Salvatore Iovieno, che ha agganciato Francesco Iervolino a 24 punti. Con le nuove ufficialità dei prossimi giorni, il numero di concorrenti in classifica (attualmente 134), è destinato a salire esponenzialmente.

19-6-2017

Totomercato di Carlo Nesti - I tifosi hanno il cuore, al posto del portafogli. Raiola ha il Bancomat, al posto dell'anima

Raiola è il più grande esperto di calcio contemporaneo. Sbaglia nel giocare con i sentimenti, perché i tifosi possono "distruggere" chi vogliono.

15-6-2017

Totomercato di Carlo Nesti - Mi sbaglierò, ma Donna resta in Italia

Stupito? Quando c'è Raiola, mi stupisco, casomai, che un asso stia fermo, senza prudurre "percentuali". City? Utd? Real? Io dico Juve.

13-6-2017

Simone, cosa si prevede, a livello mediatico?

Il nuovo Milan “made in China” è partito fortissimo: subito Rodriguez, André Silva, Kessie e Musacchio. E non ha smesso di fare i Conti, è proprio il caso di dirlo, con l’Atalanta. I laziali Keita (per lui si è mossa anche la Juve) e Biglia, sono altri due desideri di Montella. In attacco, la chiusura di Morata e l'acquisto della punta del Porto, fanno perdere quota ad Aumbameyang e Belotti (Cairo chiede 100 milioni).

Juve e Inter non stanno a guardare. Dopo il rinnovo di Allegri, la Signora ha ufficializzato Schick. I nerazzurri, con Spalletti in panchina, hanno innescato un effetto domino che ha portato Di Francesco alla Roma e Bucchi al Sassuolo. Per quanto riguarda il mercato in entrata, la missione si chiama “sacco di Roma 2.0”. Rudiger, Strootman e Nainggolan.

Chiudiamo con i portieri. Il rinnovo di Donnarumma ha tenuto banco fin qui e la Juventus sta stringendo per Szczesny, “vice” di lusso di Buffon, per poi prenderne definitivamente il posto dalla stagione successiva. Il Torino, ha puntato forte su Sirigu, la neopromossa Spal sfoglia la margherita tra: Seculin, Gabriel e Fiorillo.

Cosa si prevede, invece, a livello popolare?

Le voci corrono e il calciofilo italiano cerca di non restare attardato. Per tutti, Biglia è già rossonero. Discorso simile per Perisic, in procinto di passare al Manchester United, seguito oltremanica da Salah. Per l’attaccante egiziano si tratterebbe soltanto di cambiare tonalità di rosso. Da quello romanista, a quello del Liverpool.

Le genovesi sono a caccia di punte: Kownacki alla Samp e Ciciretti al Genoa. Ma se la Fiorentina perdesse Kalinic, i rossoblù potrebbero dire addio a Simeone jr. obiettivo già puntato dai viola.

E poi? Tanto altro ancora. Dalla Lazio che punta De Roon del Middlesbrough, a Puscas conteso tra Crotone e Chievo (già preso Paloschi), a Falcinelli, tra Toro ed Everton.

L’Atalanta è diventata europea in tutto e per tutto (Schimdt, Haas, Cornelius e Gosens lo dimostrano), e occhio a Udinese e Bologna, pronte a rinforzarsi pescando dal retrocesso Palermo.

E cosa succede, infine, fra i concorrenti?

Il Totomercato, è più attivo che mai. Quasi 1.000 download e tanti si sono lanciati in questa sfida e hanno pronosticato oltre 2000 trasferimenti. Il più bravo fin qui è stato Alessandro Palumbo che guida la classifica con 133 punti. Le “scommesse” di Schick, Paloschi e Rodriguez lo hanno lanciato in testa ed è un peccato che sia arrivato tardi su Kessie, altrimenti sarebbe stato ancora più su. Ma occhio a Luca Culasso, secondo a distanza contenuta, grazie al trasferimento di Padelli all’Inter, e al “solito” Schick, che ha ingolosito tantissimi utenti. Chiude il podio Alessandro Puleri, in ritardo su Musacchio e Kessie, ma puntuale su Rodriguez, Schick e Padelli. Culasso è in vantaggio sui di lui “solo” per una questione cronologica. Dal quarto al settimo posto, la battaglia è apertissima, sono tutti racchiusi in 10 punti, poi vanno via via scremandosi fino alla centotrentunesima posizione, occupata da Andrea Riva.

2-6-2017

Vivete Juve-Real attraverso Carlo Nesti e i volti dei tifosi in piazza

Servizio abolito, a causa dei gravi incidenti, avvenuti in Piazza San Carlo.

1-6-2017

Totomercato di Carlo Nesti - Altro Milan con la formula MBM

Con gli arrivi di Musacchio in difesa, Biglia a centrocampo, e Morata in attacco, Montella avrebbe a disposizione 3 leader in campo.

31-5-2017

Quante volte vi è capitato di parlare con gli amici, e dire: “Secondo me, il giocatore X passerà alla Juve!”. Risposta categorica del più spavaldo del gruppo: “Ma va là! E’ già dell’Inter da mesi…”. Altro intervento più sornione: “Parlate, parlate… fra qualche settimana, sapete con che maglia lo vedrete? Poveri illusi… con quella del Milan!”.

Ebbene: da questa situazione abituale, fra i tifosi, nasce il TOTOMERCATO, uno straordinario gioco, che vi consentirà di dimostrare la vostra competenza, in materia di trattative nel mondo del calcio. Un regolamento premierà i più bravi, in fatto di pronostici, e una classifica sempre aggiornata vi informerà sulla posizione, che occupate, in modo da studiare le mosse per confermarvi, o rimontare.

30-5-2017

L’ARBITROMETRO, a cura di Massimo Fiandrino, è il conteggio degli errori principali, compiuti dai direttori di gara, durante il campionato, secondo lo spazio, dedicato alla “moviola”, dal primo quotidiano assoluto in Italia: “La Gazzetta dello Sport”.

L’autorevolezza della testata, che sintetizza le varie “moviole” televisive, non potrà mai garantire un documento oggettivo risolutivo, ma un documento soggettivo prezioso, per orientare i dibattiti sui presunti favori e torti, ricevuti dalle grandi squadre.

Ecco la situazione finale.

FIORENTINA

RIGORI

A FAVORE: 10

CONTRO: 6

ERRORI

A FAVORE: 28

CONTRO: 24

INTER

RIGORI

A FAVORE: 5

CONTRO: 6

ERRORI

A FAVORE: 29

CONTRO: 17

JUVENTUS

RIGORI

A FAVORE: 3

CONTRO: 1

ERRORI

A FAVORE: 24

CONTRO: 27

LAZIO

RIGORI

A FAVORE:14

CONTRO: 9

ERRORI

A FAVORE: 18

CONTRO: 27

MILAN

RIGORI

A FAVORE: 12

CONTRO: 9

ERRORI

A FAVORE: 32

CONTRO: 29

NAPOLI

RIGORI

A FAVORE: 6

CONTRO: 4

ERRORI

A FAVORE: 11

CONTRO: 20

ROMA

RIGORI

A FAVORE: 14

CONTRO: 4

ERRORI

A FAVORE: 26

CONTRO: 16

TORINO

RIGORI

A FAVORE: 10

CONTRO: 7

ERRORI

A FAVORE: 29

CONTRO: 16

29-5-2017

La scheda di Carlo Nesti - Il Crotone dei miracoli ha la grinta vincente di Gattuso

Empoli: misteriosamente "strani" la resa incondizionata della squadra, priva di cuore e gambe, e l'impassibilità di Martuscello.

24-5-2017

Il grande momento, finalmente, è arrivato. Con l’inaugurazione del nuovo Stadio Filadelfia, il Toro “torna a casa”, quella dove giocava, e trionfava, il Grande Torino.

Vi presento una canzone, della quale sono paroliere, che nasce dal desiderio di offrire un inno ai tifosi granata, dedicato alla storia dell’impianto, al crocevia fra passato e futuro.

E’ un’opera senza fini di lucro, destinata al Web: in particolare Youtube, inserendo nella ricerca le parole “Filadelfia” e “Nesti”, ma anche Facebook (NESTI Channel in www.carlonesti.it).

La potete trovare anche al fondo di questa pagina, cliccando sull’apposita "finestra" (corrispondente a https://youtu.be/KbwTgssmCSg).

L’inno è stato musicato e cantato da Silvano Borgatta, già autore di tanti brani torinisti, mentre il “video” è stato realizzato dal regista Luciano Somma.

Ho scritto il testo, pensando a due “mamme Maria”, tifose del Grande Torino. Una è mia mamma, con la quale vivo, classe 1928 (89 anni): Maria Maccagno.

E l’altra è la mamma di Urbano Cairo, Maria Giulia Castelli, classe 1933, scomparsa alcuni anni fa.

Ho immaginato ciascuna di loro, da ragazzina (“Valentino ti guardava”), proprio all’interno del vecchio Filadelfia, a seguire le gesta di Valentino Mazzola e compagni.

Bellissima una frase di mamma Cairo, quando disse in una intervista: “Non sei tu a tifare il Toro, ma è il Toro, che sceglie te””.

21-5-2017

NESTI-PENSIERO - Ho una certezza: mai, a Cardiff, una Juve più forte di questa

Difesa e attacco mostruosi. Centrocampo buono, ma non ottimo. Ma spirito di sacrificio degli assi unico!

18-5-2017

NESTI-PENSIERO - Questa Juve, dopo le sconfitte, non si limita a reagire: esplode!

Una grande risposta, nella finale di Coppa Italia, a tutti i dubbi, a partire dalla "BBC", per arrivare a Dani Alves.

10-5-2017

NESTI-PENSIERO - E' Juve-Real! Primo confronto a "caldo" - Sintesi audio-video di Juventus-Monaco

Pubblicazione prima in https://m.youtube.com/user/NestiChannel, e dopo in http://www.carlonesti.it.

Nel confronto Juve-Real, vedo un 1, un X, e un 2, dividendo le squadre in 3 parti.

1, nel senso che la Juve è superiore a livello di portiere e difensori centrali. 3 soli gol incassati, dei quali appena 1 su azione, in 12 partite.

X, nel senso di grande equilibrio a livello di interni ed esterni bassi, per l’incredibile rimonta di Dani Alves, nelle ultime settimane.

2, nel senso che il Real è superiore, individualmente, a livello di attacco, perchè la differenza la fa Cristiano Ronaldo, un gradino sopra Higuain e Dybala, così come Benzema e Bale.

Però, sottolineo "individualmente", e non "collettivamente", nel senso che nessuno ha campioni disposti al sacrificio, e quindi a immolarsi per la squadra, come quelli della Juve.

Mandzukic, che spazia da universale tattico; Dybala, che parte dalla posizione di mediano; Higuain, che mai a Napoli arretrava dietro linea della palla; e Pjanic, che da play maker recupera molti palloni.

7-5-2017

NESTI-PENSIERO - Derby splendido: Juve prorompente, ma espulsione di Acquah ingiusta

Non era il caso di falsare una grande partita: Juve superiore nelle occasioni, ma Toro da medaglia anche in 10!

2-5-2017

NESTI-PENSIERO - ARBITROMETRO - 4 giornate dalla fine, il record dei favori a Milan e Roma, e il record dei torti alla Lazio

L’ARBITROMETRO, a cura di Massimo Fiandrino, è il conteggio degli errori principali, compiuti dai direttori di gara, durante il campionato, secondo lo spazio, dedicato alla “moviola”, dal primo quotidiano assoluto in Italia: “La Gazzetta dello Sport”.

L’autorevolezza della testata, che sintetizza le varie “moviole” televisive, non potrà mai garantire un documento oggettivo risolutivo, ma un documento soggettivo prezioso, per orientare i dibattiti sui presunti favori e torti, ricevuti dalle grandi squadre.

Ecco la situazione, a 4 giornate dalla fine della Serie A.

SQUADRE PIU’ FAVORITE

MAGGIORE DIVARIO FRA FAVORI E TORTI: ROMA – Ha usufruito di 26 errori a favore, e 13 contro.

MAGGIORE NUMERO DI RIGORI INGIUSTI A FAVORE: LAZIO 4, MILAN 4, ROMA 4.

MAGGIORE NUMERO DI RIGORI CONTRO IGNORATI: MILAN 11.

NOTA BENE

9 espulsioni contro ignorate: Fiorentina.

5 fuorigioco altrui ingiusti: Roma.

4 reti ingiuste assegnate: Fiorentina.

SQUADRE PIU’ DANNEGGIATE

MAGGIORE DIVARIO FRA TORTI E FAVORI: LAZIO – Ha subito 26 errori contro, e 18 a favore.

MAGGIORE NUMERO DI RIGORI A FAVORE IGNORATI: LAZIO 14.

MAGGIORE NUMERO DI RIGORI INGIUSTI CONTRO: LAZIO 2, MILAN 2.

NOTA BENE

9 espulsioni a favore ignorate: Milan.

4 fuorigioco altrui ingiusti: Juventus.

5 reti altrui ingiuste assegnate: Fiorentina.

CURIOSITA’

La squadra, che ha dominato il campionato, la Juventus, appare al di sopra di ogni sospetto.

RIGORI

A FAVORE: 3

CONTRO: 1

ERRORI

A FAVORE: 20

Rigori a favore ingiusti: 1

Rigori contro ignorati: 7

Punizioni a favore ingiuste: 1

Punizioni contro ignorate: 4

Fuorigioco altrui ingiusti: 1

Fuorigioco contro non segnalato: 0

Espulsioni a favore ingiuste: 0

Espulsioni contro ignorate: 5

Reti ingiuste assegnate: 1

Reti altrui valide annullate: 0

Altro: 0

CONTRO: 25

Rigori a favore ignorati: 10

Rigori contro ingiusti: 1

Punizioni a favore ignorate: 0

Punizioni contro ingiuste: 0

Fuorigioco contro ingiusti: 4

Espulsioni a favore ignorate: 7

Espulsioni contro ingiuste : 0

Reti valide annullate: 2

Reti altrui ingiuste assegnate: 1

Altro: 0

30-4-2017

NESTI-LIVE - Roma-Lazio 1-3 - Fine partita - COMMENTO - La Roma non ha imparato nulla dalla Coppa Italia: Lazio (7 gol in 3 derby) straripante, nelle praterie lasciate dai rivali - PAGELLE - Keita 7,5, Strakosha 7, Biglia 7, Milikovic 7, De Rossi 7

29-4-2017

NESTI-PENSIERO - Una proposta, a prova di Dybala, per la difesa azzurra di Ventura

Masiello ha pagato per gli errori commessi, ha 31 anni, e merita la chiamata, come marcatore, riserva di Chiellini.

25-4-2017

N.B. - Da oggi, ripropongo il titolo, per il sommario delle news, con, di seguito, il NESTI-PENSIERO, al quale si riferisce.

NESTI-PENSIERO – Volete sapere cosa ha in mente Tavecchio, con l'aria che tira?

Nei prossimi campionati, scudetto automatico per la Juve, per i posti 2-10 play off, 11-20 play out.

24-4-2017

Per Inter e Milan, una sconcertante lentezza nella tempistica di insediamento delle nuove società.

DETTAGLIO - Per l'Inter, assurdo che la Suning abbia delegato, all'inizio, il venditore Thohir. Per il Milan, assurda la sequenza di rinvii, da MrBee in avanti.

20-4-2017

Juve super-blindata, a prova di Messi - Sintesi audio-video della partita

Pubblicazione prima in https://m.youtube.com/user/NestiChannel, e dopo in http://www.carlonesti.it.

12-4-2017

Juve stupenda… e fin che la Barca va… - Sintesi audio-video della partita

Pubblicazione prima in https://m.youtube.com/user/NestiChannel, e dopo in http://www.carlonesti.it.

4-4-2017

Pioli rinunci a 4 giocatori offensivi: Banega di troppo. 4-3-3, con Gagliardini, Kondogbia, e Joao Mario arretrato.

DETTAGLIO – Ci vorrebbero 2 Medel, uno con Miranda, e uno in mediana. E'il caso di impiegarlo, forse, come “guardia del corpo” di un Gagliardini più libero.

30-3-2017

Come fidarsi, nel caso Juve-biglietti, di un membro della Commissione Antimafia, che grida “Juve mer…”?

DETTAGLIO – Doping-Calciopoli-Stadium: dubito dell’imparzialità di una giustizia, che si dimostra rancorosa e invidiosa dei successi, ottenuti dai bianconeri.

21-3-2017

Eccesso di integratori = doping; intercettazioni parziali di Calciopoli; sicurezza dello Stadium, in assenza dello Stato

DETTAGLIO - Ma la Juve è un perenne “laboratorio” della Giustizia Sportiva, dove si condanna scriteriatamente, in quanto mancano sempre i precedenti?

11-3-2017

ARBITROMETRO – Juve favorita ieri, ma non nell’intero torneo!

Per fare chiarezza sul caso Juventus-Milan, affidiamoci all’ARBITROMETRO, a cura dello statistico Massimo Fiandrino. E’ un sistema, che tiene conto di tutti gli errori arbitrali, compiuti a favore o contro una squadra, e pubblicati nella MOVIOLA del primo quotidiano d’Italia: “La Gazzetta dello Sport”. Questa era la situazione della Juventus, prima della partita di ieri.

ERRORI

A FAVORE: 18

Rigori a favore ingiusti: 0

Rigori contro ignorati: 7

Punizioni a favore ingiuste: 1

Punizioni contro ignorate: 4

Fuorigioco altrui ingiusti: 1

Fuorigioco contro non segnalato: 0

Espulsioni a favore ingiuste: 0

Espulsioni contro ignorate: 4

Reti ingiuste assegnate: 1

Reti altrui valide annullate: 0

Altro: 0

CONTRO: 18

Rigori a favore ignorati: 8

Rigori contro ingiusti: 1

Punizioni a favore ignorate: 0

Punizioni contro ingiuste: 0

Fuorigioco contro ingiusti: 3

Espulsioni a favore ignorate: 5

Espulsioni contro ingiuste : 0

Reti valide annullate: 1

Reti altrui ingiuste assegnate: 0

Altro: 0

11-3-2017

Valutando la pioggia di tiri, la Juve meritava di vincere. Valutando il rigore-no, il Milan non meritava di perdere

DETTAGLIO - Troppe volte, si dimentica che, oltre alle regole, esiste il "buon senso", che dovrebbe vietare agli arbitri, al 97', il protagonismo.

10-3-2017

Stupito da Spalletti: la Roma, nel secondo tempo, è stata asfaltata, e chiunque sarebbe passato alla difesa a 4

DETTAGLIO - Con Valbuena scatenato, e Peres incapace di contenerlo, occorreva allargare Juan Jesus, e inserire Mario Rui sull'altro lato.

8-3-2017

Chi si esprime come De Laurentiis non vive bene con se stesso. Per essere sereno, non pensi alla ricchezza materiale

DETTAGLIO - Sappia che la vera ricchezza è avere una squadra splendida, e tifosi splendidi, come il suo Napoli. E' un bene, che non ha alcun prezzo.

7-3-2017

Napoli meraviglioso a metà. Tifosi fantastici. Tanti rimpianti. Il più grosso? Avere, come presidente, De Laurentiis

DETTAGLIO - Raccapricciante l'attacco ai giornalisti del nord. Stasera, tutti per il Napoli. Schiavi saranno coloro, che lo convincono di essere intelligente.

7-3-2017

Juve: dopo doping e Calciopoli, adesso tocca all'Antimafia togliere meriti indiscutibili ai più forti d'Italia?

DETTAGLIO - Se al Juventus Stadium l'ordine è perfetto, chiediamoci se non toccava allo Stato, prima che al club, eliminare certi "galantuomini".

1-3-2017

Milan closing s-Cocciante: "Povero Diavolo, che pena mi fa... nella tua trappola, ci son caduto anch'io: avanti il prossimo"

DETTAGLIO - Cerco solo di scherzare sulla vicenda rossonera, che, ormai, ha assunto contorni farseschi: a furia di "caparre" da 100 milioni, nascerà uno squadrone.

24-2-2017

Quando attaccai Mourinho, in confronto all'umiltà di Ranieri, si scatenò l'inferno su Twitter. Ora dico: "Grazie Mou!"

DETTAGLIO - Molto bello il gesto di esibire le lettere CR, in conferenza-stampa, in difesa di un collega, condannato dalla megalomania altrui.

24-2-2017 (dopo un edema alle corde vocali, che ha sospeso la mia attività)

Stupiti nel vedere tanti nemici di Allegri? Io no. Galeone lo disse: "E' un fiume in piena, e nasconde solo la sua anima"

DETTAGLIO - Il grande maestro di Allegri aveva sempre tracciato questo identikit, quando tutti pensavano che fosse un "baronetto" anglosassone.

17-2-2017

Lunga vita a Tuttomercatoweb e Radio Sportiva! Toscana capitale della nuova informazione. E Radio Sportiva riparte!

DETTAGLIO - Sono felice che Radio Sportiva riprenda, da domani, a trasmettere: moderazione, tecnica e imparzialità non devono sparire.

17-2-2017

Papa Francesco: "Bisogna prendere la vita come un portiere la palla: da dove viene". Verissimo: siamo 7 miliardi di Buffon!

DETTAGLIO - Al Pontefice piace la metafora sportiva, per spiegare la vita. A me... di più... avendo scritto un libro dal titolo "Il mio Allenatore si chiana Gesù"!

16-2-2017

De Laurentiis, prima di criticare Sarri, rifletta sul progetto ignobile di un mini-stadio VIP, e non per la povera gente!

DETTAGLIO - Napoli non merita sfarzi hollywoodiani, come quelli visti in tribuna a Madrid, ma scelte, che facciano sentire tutti protagonisti.

15-2-2017

De Laurentiis propone uno stadio da 20.000 posti, ma mi sembrano veramente pochi, in rapporto alle esigenze dei tifosi!

DETTAGLIO - La dimensione giusta dovrebbe essere, come minimo, quella del Juventus Stadium: il calore dei fans partenopei è, addirittura, sismico.

10-2-2017

Condivido una "massima" di Zhang: si può discutere un arbitraggio, senza, per forza, contestare gli avversari

DETTAGLIO - D'accordo con il richiamo alla cultura sportiva di Marotta, per cui Elkann avrebbe dovuto dire: "Ha già chiarito tutto il nostro d.g.". E stop.

8-2-2017

La Juve ha meritato di vincere, ma l'Inter ha ragione: Rizzoli ha pesato troppo sull"andamento della gara

DETTAGLIO - Il valore di un arbitro dovrebbe essere misurato più di frequente, come il ranking di club e Nazionali: oggi, Rizzoli non è il numero 1.

2-2-2017

Attenzione! Qui non c'entra essere Roma, o Juve, o qualsiasi "grande", ma il rigore contro il Cesena è vergognoso!

DETTAGLIO - Abbiamo arbitri ottimi, in campo internazionale, ma mi indigna vedere una "piccola" squadra trattata così. E' una questione di "coscienza".

31-1-2017

Il mio Oscar del mercato va all'Atalanta: 50 milioni incassati per Gagliardini e Caldara, già sostituiti

DETTAGLIO - Il settore giovanile è tanto ricco, da garantire a Gasperini le alternative, per non diminuire troppo il tasso tecnico della squadra.

26-1-2017

Juve-campioni: gioco più pratico che spettacolare, perché i campioni limitano lo spettacolo, per essere pratici

DETTAGLIO - Contro il Milan, come contro la Lazio, si conferma una strategia vincente: dallo smoking alla tuta, per difendere anche in 11.

24-1-2017

Che dire della Juve formato "carica dei 101"? Con il sacrificio di tutti (Mandzukic esemplare), sarà replicabile

DETTAGLIO - Il patto: dimostriamo che possiamo giocare insieme, senza influire sull'equilibrio, e nessuno avrà più il muso lungo, in panchina.

18-1-2017

Il nuovo logo della Juve vuole esprimere "coraggio". Confermo: ci vuole un bel "coraggio" nel tradire la storia così...

DETTAGLIO - Dai simboli alle maglie. Ma è possibile che il marketing trascuri l'attaccamento dei tifosi alle tradizioni? E' masochistico!

11-1-2017

Portare a 48 squadre i Mondiali, in un calcio già sovradimensionato, è come riempire un obeso di cioccolato per guarirlo

DETTAGLIO - Infantino parte con il piede sbagliato: non è questo il modo di lavorare, per rendere più snello uno spettacolo sempre più inflazionato.

5-1-2017

La Cina fisserà un tetto per le spese folli nel calcio: si sono accorti solo adesso di ispirarsi ancora al comunismo?

DETTAGLIO - Uno degli aspetti più folli del mondo è vedere paesi, che si comportano da iper-capitalisti, conservare ipocrite radici maoiste.

3-1-2017

Inter: bene Gagliardini, ma la vera esigenza era, in mezzo, un Biglia, o Lucas Leiva, o Diarra, o Luiz Gustavo

DETTAGLIO - Sia nel 4-2-3-1, che nel 4-3-3, la priorità sarebbe affiancare Medel a Miranda, e acquistare un centrocampista di copertura e geometria.

31-12-2016

Neuer - Carvajal o Sergi, Boateng, Bonucci o Piqué, Alaba - Messi, Busquets, Pogba, Ronaldo - Griezmann, Suarez

DETTAGLIO - Ecco la squadra più costosa del pianeta, secondo le quotazioni di fine 2016-inizio 2017 di Transfermarkt: un solo giocatore italiano.

30-12-2016

Rincon equivale a mezzo Vidal più mezzo Sturaro, e conferma il desiderio della Juve di più muscoli in mezzo

DETTAGLIO - La crescita graduale di Marchisio, la salute a rischio di Khedira e Asamoah, e la stazza ridotta di Lemina esigevano 8 milioni.

27-12-2016

Due da scudetto, come Roma e Napoli, con il 20% di spettatori in meno: Juve prima, anche grazie al suicidio altrui

DETTAGLIO - Pensate che, fino a 10 anni fa, sarebbe mai successo qualcosa di simile? Fare la guerra a istituzioni e società conta più di vincere.

26-12-2016

Sapete chi sono i primi 3 della Serie A, nella superpagella dei quotidiani sportivi? 1) Belotti; 2) Dybala; 3) Mertens

DETTAGLIO - Lo studio statistico di Massimo Fiandrino evidenzia i leader dei voti, che precedono Dzeko, Higuain, Verdi, Caldara e Skorupski.

23-12-2016

Complimenti, Milan! Al bivio fra l'era berlusconiana e cinese, sfreccia una squadra giovane e italiana, potente anti-Juve

DETTAGLIO - A Doha, difficile stabilire chi meritava di vincere, ma facile affermare che i rossoneri sono un bel gruppo compatto, fresco e motivato.

20-12-2016

Fifa, non abolire i supplementari! Spettacolarizzali, limitando il fuorigioco alle rispettive aree di rigore

DETTAGLIO - Supponendo che 4 attaccanti e 4 difensori possano sostare al limite dell'area, con 8 uomini in meno a centrocampo, quanto gioco!

9-12-2016

Il mondo del calcio e' molto superstizioso: niente closing, per carita', fino a quando il Milan sara' in zona Champions!

DETTAGLIO - Ah, ah, ah! Ovviamente, scherzo, ma una "elemosina" di 100 milioni, ogni 3 mesi, puo' rappresentare un buon pre-accordo, fino al 2050.

7-12-2016

Mi stupisco dello stupore della Roma: la mancanza di rispetto di Strootman non dovrebbe essere sanzionata dal Giudice?

DETTAGLIO - Visto che, secondo Spalletti, si dovrebbe restare impuniti, perche' non proviamo tutti ad innaffiare per strada chi ci sta sui...?

5-12-2016

Lulic non è una "persona": è un IMBECILLE. I razzisti si infilino le svastiche su... (attenzione: pungono!), e badino al letame di casa propria.

DETTAGLIO - Che schifo! Gente come Lulic, che fa finta di commuoversi per i poveri ragazzi brasiliani, abbracciata agli avversari, prima della partita, merita solo il nostro DISPREZZO.

3-12-2016

Inter, pensa a coprirti! 3-5-1-1, per aumentare la densita' in area e a centrocampo, dopo il disastro di Napoli

DETTAGLIO - Handanovic - Medel (ora Ranocchia), Miranda, Murillo - Candreva, Joao Mario, Felipe Melo, Brozovic, Perisic - Banega - Icardi.

1-12-2016

Qui, a Torino, ci sentiamo molto vicini a quei ragazzi, che hanno avuto la stessa sorte della grande squadra granata, il 4 maggio 1949. Persino Papa Francesco ha reso pubblica la sua preghiera, ricordando l'analogia fra le 2 tragedie. Loro erano un club piccolissimo, che, un passo per volta, stava arrivando in cima all'Everest del pallone. Si rimane sbigottiti! Perché tutto questo, proprio a 90 minuti dalla realizzazione del sogno? Io credo che quella Coppa la riceveranno lo stesso, insieme con gli avversari. E, nei secoli dei secoli, sarà, comunque, una Coppa conquistata, come meritavano. Un giorno, forse, la gente dimenticherà che quella finale non fu mai giocata. Si ricorderà soltanto il simpatico nome della squadra, abbinato al trofeo, per il quale quei ragazzi hanno dato la vita. Altro, noi uomini, non sappiamo dire: possiamo solo piangere...

27-11-2016

Allegri: mai visto Dani Alves centrale di destra (e Rugani?), e assurdo Cuadrado nell'imbuto della difesa genoana

DETTAGLIO - E' mancata, innanzitutto, l'umilta', ma chiedere al brasiliano di arginare Laxalt e O'Campos e' apparso un azzardo, mai sperimentato.

25-11-2016

INTER-rificante: se non basta lo sfacelo degli ultimi mesi a preservare i giocatori dalla deconcentrazione, e' vergognoso

DETTAGLIO - Pioli mette sotto accusa il calo di tensione della ripresa, che puo' colpire chi vince spesso, e si siede, e non certo chi perde a raffica.

22-11-2016

Sarei felice, se Berlusconi restasse al Milan come presidente onorario, ma, per favore, senza occuparsi di tattica...

DETTAGLIO - La sua competenza e' fuori discussione, ma troppe volte l'ossessione dei 3 giocatori offensivi ha destabilizzato gli allenatori.

21-11-2016

Non ditelo a nessuno, ma la s-ventura, per Ventura, e' non potere convocare Gomez, e la fortuna sarebbe convincere Boye'

DETTAGLIO - L'esterno dell'Atalanta e' il Messi-a di Gasperini, e la riserva di Iago Falque e Lijajc e' il dodicesimo titolare dei granata.

19-11-2016

Gazzetta espulsa dal Juventus Stadium: qualcuno si stupisce? Io no: le societa' pretendono giornalisti "partigiani"

DETTAGLIO - Personalmente, non sono mai stato schiavo di nessuno, perche', se lo fossi stato, sarei Direttore di Rai Sport: sono felice di come sono.

3-11-2016

Pjanic trequartista non e' un errore, ma non puo' costringere la Juve a giocare senza Cuadrado e Alex Sandro

DETTAGLIO - In gare d'attacco: 3-4-1-2 (Cuadrado a destra, Marchisio-Khedira in mezzo, Sandro a sinistra, Pjanic 3/4ista, Dybala-Higuain punte).

1-11-2016

De Boer, peraltro giustamente esonerato, ringrazia chi lo ha messo in condizione di lavorare dall'inizio della stagione

DETTAGLIO - Scelto da chi non comandava piu': Thohir. Assunto senza nessuna spiegazione del criterio. Privo di ogni conoscenza del calcio nostrano.

1-11-2016

Tronchetti: "Non si governa un club da Giacarta o Pechino". Grazie di avere avuto il coraggio di sfidare i proprietari!

DETTAGLIO - Ci sono verita' alla portata anche delle scuole elementari, ma non sono mai gli addetti ai lavori a parlarne: una omerta' da "Cupola".

30-10-2016

Sarri si e' montato la testa: sta distruggendo un Napoli bellissimo, annientando prima Gabbiadini, e poi Insigne

DETTAGLIO - La sostituzione di Insigne, sull'1-1, ha ottenuto il solo scopo di incoraggiare Lichtsteiner-Cuadrado, a impadronirsi della fascia destra.

28-10-2016

Mihajlovic: comincio a rimpiangere Ventura. Il suo modo di trattare i giocatori (Obi) e' da scaricatore portuale

DETTAGLIO - Sembrava adatto al "tremendismo granata", ma di "tremendo" c'e' solo il sistema "arrogans", con cui sta gestendo lo spogliatoio torinista.

26-10-2016

Spalletti: mi spiace, ma, nei 3 milioni di stipendio, c'e' anche la sopportazione dei giornalisti, a meno che non la offendano

DETTAGLIO - Se, almeno, si fosse fatto male, sbattendo la (Roma) capoccia sul tavolo, forse, avrebbe imparato l'arte del rispetto per gli altri.

24-10-2016

Stupido Mou: chi umiliava gli allenatori italiani ("Barnetta"), poverino, adesso si sente umiliato da Conte?

17-10-2016

LeicesTORO? Per ora e' solo un gioco di parole, ma Mihajlovic-Ranieri fa sognare: mai tanti gol (17) da 67 anni

16-10-2016

Icardi, con l'autobiografia, si e' "suicidato": d'altro canto, non ho mai avuto dubbi sul buon senso suo e di Wanda

12-10-2016

Mi sfugge qualcosa? Ma chi e' Fassone, per avere preferito Mirabelli a Maldini, che aspettava da anni l'addio di Galliani?

11-10-2016

Umberto Eco paragono' i social alle vetrine a luci rosse di Amsterdam: in effetti, troppe "puttane" hanno umiliato Montolivo

9-10-2016

Malocchio Napoli: Gabbiadini non basta, ci vuole Klose subito, perche' gli assist degli esterni sono ideali per lui

9-10-2016

La figuraccia non e' stata di Buffon, ma dei tifosi, che hanno massacrato Montolivo, 2 volte "martire azzurro", come Riva

7-10-2016

Questa Nazionale e' tutta una scommessa... soprattutto per lo sponsor che ha avuto il coraggio di scegliere

5-10-2016

Sapete qual e' la Superpagella della medie-voto dei 3 quotidiani sportivi? Belotti (media 7,1) batte Higuain e Totti - Studio di Massimo Fiandrino

3-10-2016

La vera superiorita' della Juve non sta davanti: tutti hanno "strappi", ai lati delle difese, meno l'abito della Signora.

1-10-2016

Moratti gradito a tutti, perche' sinceramente tifoso, ma sarebbe un presidente onorario, e non operativo

29-9-2016

Qualcuno ha ancora dei dubbi, sul fatto che all'Inter non freghi niente dell'Europa League? Molto educativo...

27-9-2016

Ma e' giornalismo, o inganno, titolare una frase di Ilary Blasy su Spalletti di circa 6 mesi fa?

23-9-2016

Mou: "Un giorno spacchero' la faccia a Wenger!". Dove sono quelli, che mi contestavano la priorita' umana di Ranieri su Mou?

19-9-2016

Questa Inter, eccetto i terzini, e' piu' forte della prima Juve di Conte, e sarebbe assurdo, se non emergesse

17-9-2016

Caro Allegri, protetto dalla difesa a 3, non devi avere paura di schierare Pjanic play maker, e avanzare Dybala vicino a Higuain

15-9-2016

Allegri: giusto provare 45' con una mediana muscolare, ma assurdo aspettare 68' per inserire la qualita' di Pjanic e Alex Sandro

14-9-2016

Se, come dice Nainggolan, si tifa solo quando gioca Totti, la societa' ha il diritto di portare la Roma in un altro stadio

7-9-2016

Moratti non esclude un suo ritorno all'Inter: come "ambasciatore" si', ma come "dirigente" e' molto meglio evitare

6-9-2016

Non so se valesse 443 milioni, ma resta una vergogna, per la Figc, avere declassato la Juve, ignorando colpe altrui

5-9-2016

Ventura, dopo 90'! Incredibile: chiunque alleni la Nazionale, dal 1950, ha la sindrome dell'accerchiamento

5-9-2016

L'Inter, con questa rosa, non può disputare una stagione mediocre, per cui gli alibi sono del tutto azzerati