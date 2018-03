Trenta secondi con... CARLO NESTI (TMW RADIO): "Perché non cederei Pogba"

Oggi come oggi, non cederei più Pogba per 80 milioni. Perché? 1) Perché è migliorato molto nella continuità, e dà l'impressione di potere crescere ancora. 2) Perché Marchisio è out per 6 mesi, Khedira non è in grado di giocare sempre, e ricostruire un intero reparto è inopportuno. 3) Perché non esiste una situazione tipo: cedo Zidane, e acquisto Buffon, Nedved e Thuram. Quando andò via Conte, invece, si poteva pensare a Cuadrado, Di Maria e Nainggolan.