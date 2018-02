Nani e un sogno Mondiale: il portoghese punta Russia 2018 già da questa sera

Nel match di questa sera tra Lazio e Genoa, a causa dell'assenza per squalifica di Sergej Milinkovic-Savic, si è liberato un posto in mezzo al campo. Dal momento che anche Senad Lulic deve scontare un turno, molto probabilmente quel posto sarà occupato da Luis Alberto, che per l'occasione arretrerà rispetto alla solita posizione da lui ricoperta. Questo effetto domino fatto di squalifiche e riadattamenti porterà quasi sicuramente a vedere in campo dal primo minuto Luis Nani, a fare da spalla a Immobile prima punta. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ex Manchester United non aspetta altro che l'occasione di giocare con continuità: non solo per essere protagonista alla Lazio, ma anche per far parte della spedizione portoghese che parteciperà ai Mondiali di Russia 2018. La presenza di Nani non è scontata, il ct Fernando Santos lo chiamerà solo se lo vedrà in campo più frequentemente. L'attaccante biancoceleste lo sa e spinge sull'acceleratore ogni volta che può: sono già 3 i gol messi a segno in soli 203 minuti giocati, una media di più di una rete a partita, e nelle gerarchie di Inzaghi in questo momento ha forse scalzato Caicedo e Felipe Anderson come partner ideale di Immobile in caso di assenza di Luis Alberto. Luis Nani può essere il valore aggiunto di questa Lazio, motivato dalla causa portoghese oltre che da quella biancoceleste.