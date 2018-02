Felipe Anderson, colloquio con Tare e Peruzzi: sarà fuori contro il Napoli

Non si è allenato oggi, Felipe Anderson. Alla notizia delle tensioni con Simone Inzaghi, dopo la gara contro il Genoa, sono seguite le dichiarazioni di Arturo Diaconale, a ridimensionare l'accaduto. Ma l'assenza di oggi in allenamento ha dato voce a nuove preoccupazioni, in vista della gara contro il Napoli. Come riporta Premium Sport, il brasiliano è arrivato due ore dopo l'appuntamento a Formello per la seduta. L'esterno ha incontrato Tare e Peruzzi: i due dirigenti biancocelesti hanno voluto il confronto con Felipe. Come riporta Repubblica.it, l'assenza di oggi gli costerà la sfida contro il Napoli: la società ha deciso che non verrà convocato per la trasferta a San Paolo.