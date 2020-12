0-0 in Atalanta-Roma? E' (quasi) impossibile. Tra il 30' e il 45' i giallorossi...

vedi letture

Senza avere il pubblico a sostegno, lo stadio di Bergamo non è certo un fortino inespugnabile; non a caso l'Atalanta ha un ruolino di marcia tra le mura amiche di due vittorie, un pari e due sconfitte fino ad oggi. Una sola sconfitta sul campo per la Roma in questo campionato (alla prima giornata c'è stata anche la battuta d'arresto contro il Verona, ma arrivata solo a tavolino).

Uno 0-0 in Atalanta-Roma? E' un evento piuttosto raro perché si è verificato solamente quattro volte in 58 precedenti a Bergamo; ma soprattutto non si registra dal 30 settembre 1984. A proposito di partite decise a tavolino, ce n'è anche una tra Atalanta e Roma: Il 19 gennaio 1969 la sfida terminò col punteggio di 2-2. Ma l'incontro fu sospeso per ben due volte a causa dei ripetuti tentativi d'invasione del campo da parte del pubblico. Dopo la lettura del referto dell'arbitro Toselli arrivò quindi lo 0-2 a tavolino per la Roma.

Coi dati a disposizione aggiornati prima dell'inizio di questa giornata, l'Atalanta è la squadra di A che ha mandato a segno il maggior numero di marcatori diversi: sono dodici. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, la Roma diventa pericolosissima: dieci reti fatte in quel segmento di gara dalla squadra di Fonseca, nessuno come i giallorossi tra il 30' e l'intervallo. Tra l'altro sono dieci reti sulle 27 complessive, quindi più di un terzo dei gol segnati.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO

20 vittorie Atalanta

20 pareggi

18 vittorie Roma

76 gol fatti Atalanta

71 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1937/1938 Serie A Atalanta vs Roma 0-2



L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2019/2020 Serie A Atalanta vs Roma 2-1