18.187 giorni dopo sarà di nuovo Inter-Spal. Attenzione all'effetto Novara

Marcatori: autorete di Massei nel primo tempo, Bonfanti nella seconda frazione di gioco.

Inter: Sarti; Burgnich, Facchetti, Bedin, Landini, Monaldi; D’Amato, Domenghini, Nielsen, Suarez, Bonfanti. Allenatore: Helenio Herrera.

Spal: Cantagallo; Stanzial, Tomasin; Massei, Pasetti, Bertuccioli; Reif, Parola, Bigon, Lazzotti, Brenna. Allenatore: Franco Petagna.

Arbitro: De Marchi della sezione di Pordenone.

Ecco servito il tabellino dell’ultimo Inter-Spal di Serie A. Era il 26 novembre del 1967. Domenica pomeriggio si ritroveranno avversarie sul principale palcoscenico del calcio italiano dopo la bellezza di 18.187 giorni.

Fuorviante, per chi è alla ricerca di un pronostico, concentrarci sui precedenti. Di curioso c’è che dopo il pareggio a occhiali, vale a dire lo 0-0, raccolto alla 22esima giornata del campionato 1963-1964, la Spal ha sempre perso quando ha incrociati i nerazzurri. Sia in casa, che in trasferta, per 6 volte di fila. Inoltre, quando la sfida è andata in scena alla terza giornata di A, stagione 1953-1954, ecco uno scoppiettante 4-2 con marcatori Buzzin, Skoglund, Lorenzi e Brighenti per i padroni di casa, Stefanini e Bulent per gli ospiti.

Attenzione però a dare per scontato l’esito del match. L’ultima volta che la Beneamata ha ritrovato un’avversaria in Serie A dopo oltre mezzo secolo d’assenza… a Novara hanno festeggiato per qualche giorno (0-1 per i piemontesi nel 2011-2012).

Inoltre, Semplici ed i suoi ragazzi, dopo il pareggio in casa della Lazio e la vittoria al cardiopalma sull’Udinese, vogliono continuare a stupire.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

16 incontri disputati

14 vittorie Inter

2 pareggi

0 vittorie Spal

41 gol fatti Inter

11 gol fatti Spal

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Spal 1-0, 27° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Spal 2-0, 9° giornata 1967/1968