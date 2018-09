2.107 giorni di digiuno per Parma e Cagliari

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

In Parma-Cagliari non si segna dal 16 dicembre 2012. Sabato in occasione del primo tocco di pallone saranno trascorsi 2.107 giorni. O se preferiamo, 5 anni, 9 mesi e 7 giorni.

Allora terminò 4-1 per i ducali. Al vantaggio ospite iniziale firmato da Sau risposero Belfodil, Biabiany, Valdes dagli undici metri, di nuovo Belfodil.

Poi ecco due pareggi ad occhiali, vale a dire 0-0, e le strade dei due club che si separavano.

Il bilancio degli scontri diretti, 31 fra Serie A e cadetteria, sorride ai padroni di casa avanti per numero di successi, 16-4, e gol marcati, 52-24. Due delle affermazioni ospiti sono arrivate nel principale campionato italiano: 0-2 nel 2009-2010 (Jeda all’8’ e Dessena al 58’) e 1-2 nel 2010-2011 (doppietta di Acquafresca prima della rete di Giovinco).

Curiosamente Parma e Cagliari sono le squadre che hanno stoppato i club meneghini nello scorso weekend. I gialloblù sbancando il Meazza, casa Inter, con l’ex Dimarco. I rossoblù mettendo in crisi il Milan capace di raccogliere in Sardegna solo un pari in rimonta.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)

31 incontri disputati

16 vittorie Parma

11 pareggi

4 vittorie Cagliari

52 gol fatti Parma

24 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Cagliari 2-0, 10° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Cagliari 0-0, 15° giornata 2014/2015