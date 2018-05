900 candeline per l'Hellas al Ferraris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra qualche ora l’Hellas Verona scenderà sul parto del Ferraris di Genova con tre obiettivi.

Primo, festeggiare nel migliore dei modi la gara numero 900 in Serie A. Ad oggi i gialloblù contano 234 vittorie, 299 pareggi e 366 sconfitte (con 921 gol fatti e 1.218 subiti).

Secondo, raccogliere i tre punti esterni che mancano dalla trasferta in casa della Fiorentina. Quanto mai indispensabili nella corsa salvezza alla luce dei risultati andati in scena ieri.

Terzo evitare di arrivare a quota 12. Perché il Genoa da 11 incroci trova il modo di segnare almeno una rete quando ospita i butei in campionato, A o B che sia. Una serie cominciata nella stagione 1991-1992 con la firma di Branco.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

28 incontri disputati

16 vittorie Genoa

10 pareggi

2 vittorie Hellas Verona

51 gol fatti Genoa

24 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Verona 4-1, 13° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Verona 2-0, 2° giornata 2015/2016