A Di Francesco basta l'1-0 contro Giampaolo

© foto di Federico Gaetano

La prima è l’ultima volta s’è imposto Marco Giampaolo col minimo scarto.

Nel 2015-2016, alla settima giornata, Empoli-Sassuolo terminò col punteggio di 1-0. Lo scorso campionato, 2017-218, ecco invece uno 0-1 in Roma-Sampdoria del 22esimo turno.

Nel mezzo a queste due sfide rintracciamo altri 4 scontri diretti fra l’attuale tecnico della Sampdoria ed Eusebio Di Francesco da cui emerge, tutto sommato, un bilancio quasi in equilibrio.

Perché il mister originario di Bellinzona è sì in vantaggio, ma di un solo successo, 3-2, e di una sola marcatura, 9-8, in Serie A.

Insomma, al romanista basterebbe un 1-0 per pareggiare i conti.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO

2 vittorie Di Francesco

1 pareggio

3 vittorie Giampaolo

8 gol fatti squadre di Di Francesco

9 gol fatti squadre di Giampaolo