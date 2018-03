A modo suo Crotone-Atalanta sarà una prima volta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Atalanta dell’ex Gasperini scenderà per la prima volta in Serie A sul campo dello Scida.

No, non ci stiamo sbagliando.

Perché la passata stagione Crotone-Atalanta del 26 settembre 2016 andò in scena all’Adriatico di Pescara per via dei lavori di adeguamento dello stadio calabrese.

Scritto ciò, quello di domenica non sarà il primo incrocio fra le due compagini in campionato e con i rossoblù squadra ospitante. Il bilancio dei 3 match, 2 in cadetteria, è in equilibrio sul fronte dei risultati, ma vede avanti gli orobici nel computo dei gol.

La differenza la fa quel Crotone-Atalanta giocato proprio all’Adriatico.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A E SERIE B)

3 incontri disputati

1 vittoria Crotone

1 pareggio

1 vittoria Atalanta

4 gol fatti Crotone

5 gol fatti Atalanta

PRIMA E ULTIMA SFIDA COL CROTONE SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Crotone-Atalanta 1-3, 6° giornata 2016/2017