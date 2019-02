AAA gol cercansi! La sfida fra due dei peggiori attacchi del campionato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Dall’Ara si ritroveranno faccia a faccia due fra i peggiori attacchi della Serie A.

Quello rossoblù, 16 centri di cui 7 in casa, è terz’ultimo per produttività. Due gradini più sotto c’è quello giallazzurro, 12 marcature di cui la metà in trasferta.

Anche i 3 precedenti in Serie A non ricordano scorpacciate di gol, anzi: contiamo 2 sole reti, una per parte, Mounier e Dionisi (su rigore).

I numeri in Emilia Romagna strizzano l’occhio ai padroni di casa che hanno sempre raccolto punti e in 3 casi su 4 perfino il successo.

Il bilancio totale dei testa a testa, A più B, casa e fuori, fornisce tuttavia un bilancio in perfetto equilibrio: 3 vittorie per parte, 3 segni X, 8 gol fatti e incassati.

Chiudiamo con una curiosità sui calci di rigore.

Il Bologna è rimasto l’unico club di Serie A che ne ha calciati zero. L’ultimo risale infatti alla stagione scorsa, quando il 13 maggio i rossoblù si presentarono sul dischetto degli undici metri in occasione di Bologna-ChievoVerona.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

4 incontri disputati

3 vittorie Bologna

1 pareggio

0 vittorie Frosinone

6 gol fatti Bologna

3 gol fatti Frosinone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Frosinone 1-0, 4° giornata 2015/2016