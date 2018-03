Affrontare la Fiorentina in casa è diventato un problema per l'Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E’ da diverso tempo che l’Atalanta non riesce ad imporsi in casa contro la Fiorentina. L’ultimo successo orobico è del 29 aprile 2012, quando Denis e Bonaventura riuscirono a perforare Neto per il 2-0 finale.

Fiorentina in serie positiva a Bergamo da cinque partite. Gare in cui ha ottenuto la bellezza di quattro vittorie e un pareggio, subendo solamente due reti.

GOL DALLA PANCHINA – Fiorentina e Atalanta comandano la classifica dei gol provenienti dalla panchina. Gli orobici sono secondi con sei gol, i viola hanno fatto meglio e sono leader con sette, anche se in questo dato pesa molto il contributo di Babacar (4 gol) che ora è andato al Sassuolo.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

19 vittorie Atalanta

24 pareggi

15 vittorie Fiorentina

62 gol fatti Atalanta

61 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1929/1930 Serie B Atalanta vs Fiorentina 0-1

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2016/2017 Serie A Atalanta vs Fiorentina 0-0