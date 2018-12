Al Milan non riesce proprio difendere Donnarumma. La Sampdoria è l'esatto opposto

Testo BIClose TAG

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La supremazia territoriale del Milan nei match interni contro la Sampdoria non è minimamente in discussione perché i rossoneri hanno vinto 39 delle 62 partite disputate al Meazza contro i blucerchiati. In questo conteggio è compreso anche lo spareggio Uefa del 23 maggio 1987, giocato a Torino, ma col Milan dato in casa. In quell’occasione al termine dei 90 minuti regolamentari si registrò uno 0-0 (a decidere il match ai supplementari ci pensò poi Massaro per il Milan).

Sono 4 i risultati utili consecutivi ottenuti dalla Sampdoria, mentre il Milan si presenta a questo appuntamento dopo la sconfitta nel derby che ha interrotto una serie di sei risultati utili di fila. La formazione milanese è l'unica in Serie A ad aver preso sempre almeno un gol in tutt'e nove le giornate di questo campionato. Per contro invece la Sampdoria è la squadra che ha chiuso il maggior numero di partite con la propria porta inviolata: cinque in totale. Due dati, quest'ultimi, assolutamente da non sottovalutare.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

39 vittorie Milan

11 pareggi

12 vittorie Sampdoria

109 gol fatti Milan

45 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1946/1947 Serie A Milan vs Sampdoria 1-0

L’ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Milan vs Sampdoria 1-0