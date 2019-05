Allegri e le contromisure giuste per battere Giampaolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sampdoria e Juventus non hanno più niente da chiedere a questa stagione, con i blucerchiati che sono fuori dalle coppe, in posizione intermedia di classifica, e la Juve che è già campione d'Italia da un pezzo. Però sarà interessante vedere la sfida in panchina tra due tecnici che godono di grande considerazione. Nelle partite giocate in casa da Giampaolo, non è ancora uscito fuori il pareggio e la scorsa stagione, in casa, la Samp seppe anche battere la Juve per 3-2, all'interno di una gara che fino al 91 era addirittura sul 3-0. Prendendo in considerazione anche le partite giocate a campi invertiti, troviamo un Allegri nettamente in vantaggio sul collega, sia in fatto di vittorie, che di reti segnate dalle sue squadre. Certo, contano molto anche le squadre che uno allena, però, evidentemente il tecnico toscano nel corso degli anni ha saputo imbrigliare al meglio il collega.

TUTTI I PRECEDENTI TRA GIAMPAOLO E ALLEGRI (ANDATA E RITORNO)

3 vittorie Giampaolo

1 pareggio

8 vittorie Allegri

12 gol fatti squadre Giampaolo

20 gol fatti squadre Allegri