Allegri, mai una gioia in casa Spalletti. Ma quando l'interista sfida i bianconeri...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stagione scorsa, Roma-Juventus 3-1.

E’ quella appena citata l’unica vittoria di Luciano Spalletti, oggi all’Inter, ai danni della Vecchia Signora in campionato.

Negli altri 21 incroci contiamo, difatti, 17 affermazioni bianconere e 4 segni X.

Tutt’altri numeri, invece, negli scontri diretti, sempre di campionato, con Massimiliano Allegri.

Stavolta il bilancio che emerge dagli 8 testa a testa è in perfetto equilibrio sul fronte dei risultati, mentre per gol fatti comandano le squadre allenate di Spalletti di una incollatura.

Tuttavia è curioso notare come Spalletti mai abbia vinto in casa del collega e, viceversa, come Allegri mai abbia conquistato l’intera posta in palio quando è stato ospite.

Chiusura segnalando che i due tecnici assieme vantano la bellezza di 793 presenze in Serie A.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E ALLEGRI IN CAMPIONATO

2 vittorie Spalletti

2 pareggi

2 vittorie Allegri

8 gol fatti squadre di Spalletti

7 gol fatti squadre di Allegri